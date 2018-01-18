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© CarNewsChina

18 янв 2018 17:20

Новинки 287

Great Wall будет выпускать электромобили под новым брендом

Компания Great Wall продолжает увеличивать семейство брендов, разделяя производимые модели как по цене, так и по типу силовых установок: например, за выпуск автомобилей на электротяге у китайского автогиганта скоро будет отвечать отдельная марка под названием Ora.

Как пишет портал CarNewsChina, презентация очередного дочернего бренда Great Wall состоится в рамках автосалона в Пекине в апреле этого года. На автосалон новый бренд приедет не с пустыми руками: вместе с дебютом бренда будет показан и первый автомобиль, который под этим брендом собираются выпускать.

В 2018 году в России запустят новый автомобильный завод.

Речь идет о необычном электрическом кроссовере под названием iQ5. Необычная новинка представляет собой высокий лифтбек чуть менее 4,5 метра в длину. По некоторым данным, в основе автомобиля лежит архитектура от моделей Wey - это еще один дочерний бренд Great Wall, который специализируется на выпуске кроссоверов премиум-класса.

Ora iQ5 приводится в движение электромотором мощностью 163 лошадиные силы, который питается от литий-ионного аккумулятора. Подробностей о дальности хода, времени зарядки и динамике кроссовера пока что не приводится - известно лишь, что максимальная скорость iQ5 составит 150 километров в час.

Помимо нового бренда Ora, в активе Great Wall представлены также бренды Haval и Wey. Первый продает свои автомобили и в России: российский модельный ряд представлен моделями H2, H6, H6 Coupe и флагманским H9. Более того, автомобили Haval скоро начнут и выпускать в России: завод строится в Тульской области, и уже в этом году на нем должны начаться пуско-наладочные работы.

 

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