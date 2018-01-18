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© НАМИ

18 янв 2018 11:11

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Автомобиль для президента России: обкатка началась

Семейство представительских автомобилей для президента и первых лиц страны продолжают готовить к дебюту: специалисты начали обкатку новых машин (в том числе - и президентский лимузин), скоро с "Кортежем" смогут познакомиться и профессиональные водители, которым предстоит работать на этих машинах.

Специалисты уже начали обкатывать новые автомобили проекта "Кортеж": на данном этапе, с одной стороны, проводится выявление возможных дефектов, а с другой - "знакомство" водителей спецгаража с новыми моделями. "Это сложный процесс, который занимает не один месяц. Плюс значительную часть времени занимает оформление необходимой документации", - рассказал РИА "Новости" источник, знакомый с организацией поставок машин. Всего до конца февраля - начала марта ФСО получит до 16 автомобилей "Кортежа". 

В спецгараже машины "пропишутся" только весной, а их презентация состоится в мае - планируется, что избранный в марте 2018 года президент России приедет на инаугурацию именно на новом лимузине из проекта "Кортеж".

Госкомпаниям запретят покупать роскошные автомобили.

Ранее стало известно, сколько будут стоить такие автомобили (они будут доступны для покупки частным лицам). Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Гайдаровском форуме рассказал, что представительские машины российского производства поступят в свободную продажу по цене около 6-7 млн рублей. "Кортежи" можно будет приобрести на открытом рынке уже в 2019 году.

Глава Минпромторга добавил, что роскошные модели "Кортеж" будут доступны частным покупателям в разных комплектациях - от "эконом-версии" до люксового варианта и даже бронированной модификации. В 2018 году более 70 автомобилей должно быть передано в гараж ФСО, а запланированный объем выпуска для открытого рынка в 2019 и 2020 годах составит 200 и 300 машин соответственно.

Мелкосерийным выпуском первой модели (ей должен стать седан представительского класса) занимается НАМИ, а при увеличении объема продаж и запуске внедорожника производство могут передать индустриальному партнеру проекта "Кортеж" - компании Sollers.  



 

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