Новый седан от Kia оказался конкурентом Lamborghini Aventador

В новом рекламном видео седан Forte противопоставили суперкару Lamborghini Aventador и объяснили, чем "кореец" лучше. Среди его преимуществ перед дорогим "итальянцем" отмечаются, например, "нормальные" двери, которые открываются вбок, а не вверх.

Кроме того, у Forte куда более просторный багажник с функцией бесконтактного открывания (у Aventador, мол вообще двигатель в багажнике, а спереди поместится только небольшая сумка). К тому же у Forte салон вмещает пятерых, есть беспроводная зарядка и сенсорный дисплей мультимедийной системы. Ничем подобным Aventador похвастать не может.



Впрочем, авторы видео признают, что Aventador едет "немного быстрее", чем Forte, однако отмечают, что за стоимость итальянского суперкара можно купить один корейский седан, а на сдачу - виллу в Италии.





Шутка уже не нова: при выводе на рынок седана Lada Vesta "АвтоВАЗ" опубликовал серию постеров, в которых приводились преимущества новой отечественной модели перед дорогими роскошными иномарками: отмечалось, например, что Vesta экономичнее, чем Bentley, и просторнее, чем Ferrari.



Новое поколение седана Forte (в России его знают как Cerato) было представлено на автосалоне в Детройте. Седан стал на 80 мм длиннее (4 640 мм), ширина увеличилась до 1 800 мм, а объем багажного отделения составляет 428 л.



Новый Kia Forte/Cerato унаследовал отдельные дизайнерские решения от наделавшего шуму фастбека Stinger. Появилась светодиодная передняя оптика, иная решетка радиатора и бамперы с более агрессивной архитектурой. Новые задние фонари, в свою очередь, объединены между собой горизонтальной полосой, как на кроссовере Sportage или новом Rio.