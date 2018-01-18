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© АвтоВАЗ

18 янв 2018 09:51

Автопром 522

Продажи Lada в Европе выросли за год почти на треть

Аналитики подвели итоги годовых продаж на европейском автомобильном рынке, и в результатах их подсчетов нашлись хорошие новости для "АвтоВАЗа": продажи отечественного бренда за прошедший год показали уверенный рост - хотя доля рынка Lada в странах ЕС по-прежнему очень мала.

За 2017 год в странах Европейского Союза было продано 5 167 новых автомобилей Lada, что на 28,6% больше, чем за 2016 год, пишет "Автостат" со ссылкой на данные ACEA (ассоциация европейских автопроизводителей автомобилей).

Старую "девятку" продают за три миллиона рублей.

Половина от этого объема приходится на Германию, где за 2017 год было зарегистрировано более 2 600 автомобилей Lada - для сравнения, автомобилей марки Lexus было зарегистрировано около 3 000 штук, так что цифры вполне сопоставимые. Более того, по доле рынка Lada в Европе обходит такие бренды, как Bentley, Bugatti и Lamborghini. Впрочем, относительно всего европейского рынка в целом доля отечественной марки остается очень скромной: она составляет всего 0,03%.  

Наибольшей популярностью у немцев пользуется внедорожник Lada 4x4 (в 2017 году продано 1 470 экземпляров этой модели, на 33% больше, чем годом ранее), Lada Granta (693 автомобиля и +22%) и Lada Vesta (472 проданных автомобиля). Кстати, именно с выходом "Весты" на европейские рынки аналитики и связывают рост продаж: с этого года российский седан продается в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии и Литве. 

Объем экспортных поставок "АвтоВАЗа" в целом за год увеличился еще заметнее: по всему миру за прошедшие 12 месяцев было поставлено около 24 000 автомобилей Lada, что на 31% больше, чем годом ранее.   

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