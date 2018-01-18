Продажи Lada в Европе выросли за год почти на треть

За 2017 год в странах Европейского Союза было продано 5 167 новых автомобилей Lada, что на 28,6% больше, чем за 2016 год, пишет "Автостат" со ссылкой на данные ACEA (ассоциация европейских автопроизводителей автомобилей).

Половина от этого объема приходится на Германию, где за 2017 год было зарегистрировано более 2 600 автомобилей Lada - для сравнения, автомобилей марки Lexus было зарегистрировано около 3 000 штук, так что цифры вполне сопоставимые. Более того, по доле рынка Lada в Европе обходит такие бренды, как Bentley, Bugatti и Lamborghini. Впрочем, относительно всего европейского рынка в целом доля отечественной марки остается очень скромной: она составляет всего 0,03%.



Наибольшей популярностью у немцев пользуется внедорожник Lada 4x4 (в 2017 году продано 1 470 экземпляров этой модели, на 33% больше, чем годом ранее), Lada Granta (693 автомобиля и +22%) и Lada Vesta (472 проданных автомобиля). Кстати, именно с выходом "Весты" на европейские рынки аналитики и связывают рост продаж: с этого года российский седан продается в Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии и Литве.



Объем экспортных поставок "АвтоВАЗа" в целом за год увеличился еще заметнее: по всему миру за прошедшие 12 месяцев было поставлено около 24 000 автомобилей Lada, что на 31% больше, чем годом ранее.