Ford показал специальный Mustang в честь фильма Bullitt

Новая модификация Mustang Bullitt станет не первой, которую Ford построит по мотивам фильма – у нескольких предыдущих поколений "Мустанга" такие версии уже имелись. Однако, в нынешней генерации Mustang Bullitt особенный, так как он посвящен полувековому юбилею культового боевика.

Новый Bullitt сделан на базе серийной модели Mustang GT Premium с пакетом Performance Package. Но есть элементы, отсылающие к знаменитой киношной машине. Это и характерный зеленый цвет (будет и черный колер), и цветовые решения по колесным дискам, и набалдашник механической КПП в форме бильярдного шара. В салоне - спортивные кресла Recaro с зеленой прострочкой, а 12-дюймовый экран медийной системы при запуске показывает изображение машины.

Пятилитровый атмосферный V8 получил перенастроенный блок управления, впускной коллектор и более широкий дроссельный блок от Shelby GT350 и настроенный выхлоп. Отдача мотора - не менее 475 л.с. и 570 Нм, а сочетается все это с 6-ступенчатой "механикой" и задним приводом. Максимальная скорость - 263 км/час, тогда как обычный 460-сильный Mustang GT разгоняется до 250 км/час.

В продажу новый Mustang Bullitt поступит летом по цене примерно в $56 000, что на несколько тысяч дешевле, чем следующая по цене версия – Shelby GT350.

Ранее Ford выпускал посвященные кинофильму "Мустанги" в 2001 и 2008 годах. Оба они отличались от стандарта доработанным двигателем, модернизированной подвеской, оригинальной расцветкой кузова и тематическим оформлением интерьера.