Toyota показала новый седан, который больше и роскошнее Camry

Новый седан Toyota Avalon стали длиннее, шире и выше предшественника. И куда выразительнее: "инопланетная" передняя часть представляет собой ядреную смесь из современных стилистических решений Camry и Lexus.

В салоне - 10 подушек безопасности, отделка кожей и деревом, крупнейший в сегменте 10-дюймовый экран перед водителем и 9-дюймовый монитор мультимедийной системы Entune 3.0, 5 USB-портов, беспроводная зарядка для смартфонов. С помощью Amazon Alexa машину можно запустить через смартфон, но странно, что мультимедиа поддерживает только продукты Apple и не интегрируется с Android Auto. В новой машине применены технологии активного шумоподавления и "шумодобавления", когда аудиосистема может делать "громче" звук мотора. В списке опций также есть аудиосистема JBL с 14 колонками и мощностью 1200 ватт.

В основе седана лежит новая платформа Toyota New Global Architecture, которую используют большинство новинок японской марки, включая вышеупомянутый Camry. Моторная гамма Avalon концептуально не изменилась и включает в себя уже знакомые, но чуть доработанные двигатели. Это бензиновый V6 объемом 3,5 л мощностью свыше 270 л.с. и четырехцилиндровый гибрид на основе агрегата 2,5 л. Мотор V6 теперь сочетается с 8-ступенчатым автоматом. В списке опций - адаптивная подвеска, которая за 20 миллисекунд может переключиться на один из 650 "сценариев" демпфирования.

Самый крупный седан "Тойоты" в США начинает активно сдавать позиции - всего за год автомобиль потерял 30% покупателей, и новое поколение должно частично вернуть продажи в нормальное русло.

Продажи нового Avalon в США начнутся весной этого года.