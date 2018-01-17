22 автомобильные марки в России поменяли цены за последний месяц

Исследование, проведенное специалистами агентства "Автостат", охватывало рынок всех автомобильных брендов, официально представленных на российском рынке, в период с 16 декабря 2017 года по 15 января 2018 года. Согласно полученным результатам, изменились цены у 22 из них.

Некоторые компании подняли цены сразу нескольких своих моделей. Так, АвтоВАЗ официально объявил о средневзвешенном поднятии цен на 2,5% для всех семейств автомобилей Lada. На столько же в среднем подорожали и автомобили BMW.

Японский Lexus поднял цену кроссоверов RX 350 на 1%, гибридного RX 450h - на 3,9%. Так же начались продажи нового RX 300 с 2-литровым 238-сильным двигателем, передним или полным приводом по цене от 2 883 000 до 3 922 000 рублей. К тому же в ближайшем будущем российский рынок увидит семиместную версию популярной модели.

Автомобили китайской марки Lifan подорожали в среднем на 4–5%, а количество комплектаций кроссовера X50 сократилось до трех. Некоторые производители отметились изменением цен одной модели или ее комплектаций. К примеру, китайская компания Geely снизила цену кроссовера Emgrand Х7 на 2,9%, кроме комплектации с двигателем 2,4 л, цена которой не изменилась.

Volkswagen изменил цены пикапа Amarok. Так, комплектации Canyon и Comfortline стали дороже на 0,1%, а комплектации с 3-литровым двигателем подешевели на 0,1%. Цена комплектаций Trendline снизилась на 4,2%.