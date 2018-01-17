Утилизационный сбор может вырасти больше, чем ожидалось

По протоколу совещания у вице-премьера (документ есть у газеты "Коммерсант"), на машины с объемом двигателя до 1 литра сбор вырастет на 16%, с двигателем 1–2 литра - на 90%, 2–3 литра - на 49%. На машины с объемом двигателя 3 литра и больше роста ставок не будет.

Индексация сбора на электромобили составит 14,8%, на легкие коммерческие автомобили (LCV) - 15%, за исключением категории 2,5–3,5 тонны ("Газелей" группы ГАЗ и их конкурентов) - для нее сбор вырастет примерно на 52%.

Рост сбора по грузовикам пока определен на уровне 15%. Но в протоколе есть поручение "согласиться" с предложением Минпромторга по коэффициентам утильсбора на седельные тягачи и прицепы "с учетом дополнительной проработки с Минэкономики". Источник издания пояснил, что Минпромторг предлагал "повысить ставки на 130% для КамАЗа", а в правительстве просят согласовать это с Минэкономики.

В Минэкономики ситуацию не комментировали. В Минпромторге сообщили, что проект проходит доработку в аппарате правительства. В аппарате Дворковича вчера сообщили, что документ еще не пришел.

Импортеры острее всего реагируют на повышение утильсбора, повышая цены, тогда как отечественным заводам сбор де-факто компенсируют в виде промышленных субсидий. Источник издания сообщил, что с учетом новых ставок основной удар приходится на легковые малолитражки, импорт которых и так почти прекратился. Для больших и дорогих машин индексация утильсбора "нормальная", но там основной удар проходит через рост акциза на машины, говорит он. С 1 января для машин с двигателем мощностью 301–400 л. с. он вырастет на 240–319 тыс. руб., 401–500 л. с.- на 337–420 тыс. руб., более 500 л. с.- на 442 тыс. руб.

"Правительство, возможно, наконец поняло, что импорт перестал конкурировать с локальным производством, и если его зажимать дальше, то будет не замещение местной продукцией, а сокращение предложения, рынка, таможенных и налоговых сборов", - сообщил источник.