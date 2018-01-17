Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
255368
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий

Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
534485
На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения

На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения
180924
© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

17 янв 2018 12:04

Автопром 46

Утилизационный сбор может вырасти больше, чем ожидалось

С февраля этого года утилизационный сбор на автомобили по некоторым позициям может оказаться намного выше тех 15%, о которых ранее говорил вице-премьер Аркадий Дворкович.

По протоколу совещания у вице-премьера (документ есть у газеты "Коммерсант"), на машины с объемом двигателя до 1 литра сбор вырастет на 16%, с двигателем 1–2 литра - на 90%, 2–3 литра - на 49%. На машины с объемом двигателя 3 литра и больше роста ставок не будет.

BMW построит свой завод в Калининграде...

Индексация сбора на электромобили составит 14,8%, на легкие коммерческие автомобили (LCV) - 15%, за исключением категории 2,5–3,5 тонны ("Газелей" группы ГАЗ и их конкурентов) - для нее сбор вырастет примерно на 52%.

Рост сбора по грузовикам пока определен на уровне 15%. Но в протоколе есть поручение "согласиться" с предложением Минпромторга по коэффициентам утильсбора на седельные тягачи и прицепы "с учетом дополнительной проработки с Минэкономики". Источник издания пояснил, что Минпромторг предлагал "повысить ставки на 130% для КамАЗа", а в правительстве просят согласовать это с Минэкономики.

В Минэкономики ситуацию не комментировали. В Минпромторге сообщили, что проект проходит доработку в аппарате правительства. В аппарате Дворковича вчера сообщили, что документ еще не пришел.

Импортеры острее всего реагируют на повышение утильсбора, повышая цены, тогда как отечественным заводам сбор де-факто компенсируют в виде промышленных субсидий. Источник издания сообщил, что с учетом новых ставок основной удар приходится на легковые малолитражки, импорт которых и так почти прекратился. Для больших и дорогих машин индексация утильсбора "нормальная", но там основной удар проходит через рост акциза на машины, говорит он. С 1 января для машин с двигателем мощностью 301–400 л. с. он вырастет на 240–319 тыс. руб., 401–500 л. с.- на 337–420 тыс. руб., более 500 л. с.- на 442 тыс. руб.

"Правительство, возможно, наконец поняло, что импорт перестал конкурировать с локальным производством, и если его зажимать дальше, то будет не замещение местной продукцией, а сокращение предложения, рынка, таможенных и налоговых сборов", - сообщил источник.

Новинки

Большой 7-местный Jeep рассекретили до премьеры

Новинки

Появились первые фото обновленной Lada Granta

Названа стоимость автомобилей "Кортеж" для обычных россиян Отечественные покупатели отныне могут прицениться к элитным автомобилям российского производства, которые будут выпускать в рамках проекта "Кортеж". Правда, удовольствие будет крайне недешевым - премиальные машины будут стоить лишь немногим дешевле топовых Mercedes-Benz и BMW.
Lada Xray получил опцию, которую больше не нужно "колхозить" Городской хэтчбек Xray был неплохо оснащен уже в момент своего появления, однако кое-какого оснащения автомобилю все же не доставало. Например, круиз-контроля с "лимитатором", который владельцам приходилось "колхозить" самостоятельно.
В Северной Корее начнут выпускать собственные легковушки (с кондиционером!) Об легковом автопроме КНДР обывателю почти ничего неизвестно - и не только потому, что информация почти не просачивается через занавес, но и по причине практически полного отсутствия автопрома в принципе. Однако теперь сама Северная Корея объявила о том, что начинает выпускать легковушки.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера