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© Autohome

17 янв 2018 11:06

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Большой 7-местный Jeep рассекретили до премьеры

У Jeep Grand Wagoneer наконец появился наследник: в Сеть уже утекли "живые" фото большого внедорожника марки, который стартует на рынке Китая. Премьеры нового Grand Commander ожидается на пекинском автосалоне в апреле.

Новый 7-местный Jeep Grand Commander станет серийным развитием направления, заложенного концептом Yuntu, который был показан в 2017 году на автосалоне в Шанхае. Хотя на шпионских фото, которые опубликовал сайт Autohome, видно, что спереди будущий большой Jeep выдержан больше в стиле текущего Grand Cherokee. Также на фото представлены комплектации Longitude и Limited.

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Grand Commander будет оснащаться тем же 2-литровым бензиновым турбомотором, что уже получил новый Jeep Wrangler. Мотор, предположительно, сочетается с 9-ступенчатым автоматом и развивает 234 л.с. в исполнении с передним приводом и 265 л.с. - с полным приводом. 

Новый Jeep покажут, предположительно, в апреле на автосалоне в Пекине. Grand Commander будут выпускать в Китае, где он на первых порах и будет продаваться. Ожидаемая цена - от 250 000 юаней (около 2,2 млн рублей). В конкуренты можно записать Toyota Highlander и Volkswagen Teramont.

Фотогалерея 9 фото

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