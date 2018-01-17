Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
255368
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий

Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
534485
На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения

На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения
180924
© Jaguar Land Rover
Новинки

Land Rover выпустит старый Defender с мотором V8 и автоматом

В честь своего 70-летия компания Land Rover решила выпустить ограниченную партию классических внедорожников Defender, снятых с производства 2 года назад. Самое интересное, что вместо привычного дизеля машины получат бензиновый V8 в паре с автоматической коробкой.

Такой Defender под названием Works V8 выпустит отделение Land Rover Classic. И это будет первый заводской "Дэф" с таким мотором за последние 20 лет. Вместо 4-цилиндрового турбодизеля (2,17 л, 122 л.с., 360 Нм) спецверсия Works V8 получит 5-литровый бензиновый 8-цилиндровый двигатель отдачей 405 л.с. и 515 Нм, что делает его самым мощным и быстрым серийным Defender в истории этой модели.

Двигатель будет сочетается с 8-ступенчатым автоматом ZF. Разгон до 96 км/час занимает всего 5,6 сек, а максимальная скорость ограничена на уровне 170 км/час. Для сравнения, обычный дизельный Defender тратит на разгон до "сотни" 15,8 сек и набирает максимум 145 км/час. 

Появились подробности о новом Land Rover Defender...

Defender Works V8 будет выпущен с короткой и длинной колесной базами, сохранит неразрезные мосты, постоянный полный привод и "понижайку". Но под более мощный мотор будут усилены тормоза, доработана подвеска (установлены другие пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости), а также внедрены новые колесные диски на 18 дюймов с покрышками 265/65. Кстати, отделение Land Rover Classic будет предлагать программы доработки и для находящихся в эксплуатации "Дефендеров": они коснутся форсировки двигателя, подвесок и тормозов. 

Works V8 будут красить в 8 цветок, дверные ручки и крышку бензобака сделаны из алюминия, а штатные фары заменены на биксеноновые. В салоне - спортивные кресла Recaro с кожаной отделкой, которой также обшиты приборная панель, двери и потолок. При этом Land Rover Classic оснастил Defender Works V8 собственной мультимедийной системой.

Land Rover выпустит всего 150 таких Defender, а поставлять их будут в Европу, Африку и на Ближний Восток. Цена - примерно от $206 000 за короткобазный вариант. О поставках в Россию пока не сообщается.

Фотогалерея 17 фото

Автопром

Названа стоимость автомобилей "Кортеж" для обычных россиян

Новинки

Большой 7-местный Jeep рассекретили до премьеры

Появились первые фото обновленной Lada Granta Бюджетное семейство Lada Granta выпускается с 2011 года, но в этом году уже выйдет рестайлинговая модель. И ее уже успели сфотографировать.
Ford отдаст культовое имя новому электрокроссоверу Название Mach 1 для всех фанатов марки Ford (и, в частности, модели Mustang) - не пустой звук: когда-то так назывались особо "злые" версии легендарного масл-кара. Спустя годы компания решила возродить название - правда, для такой модели, что поклонники больших ревущих восьмерок могут расстроиться.
Официально представлен самый странный Hyundai Компания Hyundai показала в Детройте новое поколение хэтчбека Veloster, ключевой особенностью которого является асимметричная компоновка дверей. Автомобиль не только посвежел визуально, но и преобразился технически. А еще получил по-настоящему "заряженную" версию.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера