В "Формуле-1" будет выступать еще один российский гонщик

Российский пилот Сергей Сироткин станет пилотом основного состава команды Williams в "Формуле-1". О подписании соответствующего контракта с 22-летним спортсменом официально сообщили представители гоночной "конюшни" из Гроува. В 2018 году россиянин будет выступать вместе с Ленсом Строллом за рулем нового болида с индексом FW41.

"Формульный" дебют Сироткина в качестве основного гонщика состоится уже на Гран При Австралии 23 марта - в рамках первого этапа нового сезона "Ф-1". Условия и сроки действия контракта с Williams не раскрываются - по предварительным данным, соглашение рассчитано на один год с возможностью пролонгации. В "Вильямсе" подчеркивают, что остались довольны скоростью Сергея на осенних шиннах тестах в Абу-Даби, где москвич оказался быстрее также претендующего на место в этой команде поляка Роберта Кубицы.



Отметим, что по итогам 2017 года команда Williams заняла 5 место в Кубке конструкторов с 83 очками.

В прошлом сезоне "Формулы-1" российский пилот программы SMP Racing числился резервным гонщиком заводской команды Renault F1 и принимал участие лишь в пятничных тренировках. Первый дебют Сироткина на трассах чемпионата мира состоялся в 2014 году на Гран При Сочи в составе команды Sauber F1, когда Сергей пилотировал болид в рамках пятничной свободной практики. До этого россиянин выступал в таких молодежных гоночных сериях, как GP2, Formula-Renault и Auto GP.



Таким образом, в новом сезоне "Формулы-1" формально будут присутствовать сразу два россиянина. Правда, недавно уволенный из команды Toro Rosso Даниил Квят не получит возможности выйти на старт чемпионата. Экс-пилот молодежный программы Red Bull подписал контракт с командой Ferrari, в соответствии с которым стал "гонщиком развития". Этот статус не позволяет ему участвовать в заездах.