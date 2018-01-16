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© АвтоВести, Павел Блюденов

16 янв 2018 14:48

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В Детройте дебютировал новый премиум-кроссовер Acura

Люксовая "дочка" марки Honda представила на выставке в Детройте новое поколение кроссовера Acura RDX. Производитель подчеркивает, что новинка от первого до последнего винтика разработана в США.

На детройтском стенде компании Acura красуется новейший кроссовер RDX, который пережил самую серьезную модернизацию за последнее десятилетие. И хотя автомобиль носит статус концепта, речь фактически идет о предсерийной модели, готовой к запуску на конвейер. Кроссовер RDX третьего поколения впервые в истории бренда Acura был полностью разработан в Америке, а его платформа не имеет аналога среди моделей Honda.

Дизайн премиального паркетника выполнен с использованием дизайн-кода концепта Precision, представленного здесь же в Детройте в 2016 году. У нового RDX присутствуют узнаваемая передняя оптика, покатая крыша, сложный рельеф кузовных панелей и LED-бумеранги фонарей. 

 

Кузов нового RDX стал легче предшественника, но при этом жестче на кручение. Автомобиль прибавил по несколько сантиметров в габаритных размерах колесной базы (2 748 мм) и ширины. Представители Acura заявляют, что паркетник получил один из самых просторных задних рядов в классе по запасу пространства для ног, а также внушительное багажное отделение.

 

В отделке интерьера новой "Акуры" широко используется премиальная кожа Nappa, а декоративные вставки - это не пластик под дерево и металл, а самый настоящий оливковый ясень и полированный алюминий. 

Главной фишкой салона RDX стал новый мультимедийный комплекс с интерфейсом True Touchpad и 10,2-дюймовым дисплеем во главе центральной консоли. Новшество заключается в том, что управление мультимедией и серфинг по меню осуществляется с помощью особого тачпада на центральном тоннеле. Команды здесь осуществляются не по принципу компьютерной мыши, как у аналога от Lexus, а путем нажатия на ту область, которая соответствует искомой области на основном дисплее.

 

В Acura заверяют, что такой алгоритм гораздо удобнее, быстрее и понятнее, чем другие похожие системы, а привыкание к новому способу управления занимает всего 5 минут.

 

Что касается технической части, то и тут RDX изменился. Вместо 3,5-литрового атмосферника V6 под капотом кроссовера прописалась турбочетверка 2,0 л DHC VTEC, которая сочетается с 10-ступенчатым автоматом. Производитель пока не озвучил показатели мощности, но, предположительно, двигатель развивает около 260-280 л.с..

 

А самое главное, что кроссоверу RDX вернули фирменную полноприводную трансмиссию SH-AWD c векторизацией тяги и задним дифференциалом повышенного трения, который способен перерабатывать в 1,5 раза больше крутящего момента. Паркетник имеет несколько "пресетов" работы двигателя, трансмиссии и адаптивной подвески, включая комфортный, спортивный режим и настройку для заснеженного покрытия.

Вдобавок стало известно, что новый RDX получит "заряженную" относительно базовой версию с индексом A-Spec, которая, возможно, будет отличаться повышенной мощностью и специальным внешним декором.

Марка Acura вновь покинула Россию после кризиса, так что рассчитывать на появление этих машин на наших дорогах не стоит.

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