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© АвтоВести, Павел Блюденов

16 янв 2018 12:21

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Новый концепт Infiniti показал будущее японской марки

Компания Inifiniti, как и обещала, представила в Детройте совершенно новый прототип, имеющий форм-фактор представительского седана. Этот автомобиль никогда не поступит в продажу, зато показывает, какими будут модели "Инфинити" ближайшего будущего.

В рамках автосалона в Детройте состоялась премьера новейшего концепта под названием Infiniti Q Inspiration. Производитель утверждает, что именно этот автомобиль несет в себе новый дизайн-код марки "Инфинити", а также показывает направление, в котором будут развиваться все новинки японской марки. 

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Визуально Q Inspiration Concept получился эффектным. Здесь и огромная фальшрадиаторная с трехмерными жалюзи, и построенная на светодиодах острогранная оптика, и внушительные прорези воздухозаборников в переднем бампере.

Совершенно очевидно, что вокруг такой "маски" и будут плясать все грядущие новинки марки Infiniti.

 

Вдобавок прототип выделяется непривычно коротким капотом, на фоне которого пассажирская "капсула" выглядит подчеркнуто объемной. Пропорции кузова продиктованы тем, что Q Inspiration не нуждается в большом подкапотном пространстве - он просчитан под установку очень компактной бензиновой "четверки" VC-Turbo объемом 2 л с переменной степенью сжатия. На серийном кроссовере QХ50 нового поколения этот агрегат развивает 268 л.с.

 

В интерьере царствует настоящий минимализм, и этому тоже есть свое объяснение. Компания Infiniti виртуально заложила в Q Inspiration весь комплекс электронных ассистентов ProPilot, который должен обеспечить автомобилю высокую степень автономного движения и разгрузить водителя от использования различного инстументария. Под козырьком широченной передней панели - информационные LED-дисплеи, а на центральной консоли - лаконичный блок медиасистемы и климатической установки.

 

Представители Infiniti подчеркнули, что у Q Inspiration Concept нет серийных перспектив. У прототипа совершенно другая миссия - просветительская.  

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