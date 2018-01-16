Новый концепт Infiniti показал будущее японской марки

В рамках автосалона в Детройте состоялась премьера новейшего концепта под названием Infiniti Q Inspiration. Производитель утверждает, что именно этот автомобиль несет в себе новый дизайн-код марки "Инфинити", а также показывает направление, в котором будут развиваться все новинки японской марки.

Визуально Q Inspiration Concept получился эффектным. Здесь и огромная фальшрадиаторная с трехмерными жалюзи, и построенная на светодиодах острогранная оптика, и внушительные прорези воздухозаборников в переднем бампере.



Совершенно очевидно, что вокруг такой "маски" и будут плясать все грядущие новинки марки Infiniti.

Вдобавок прототип выделяется непривычно коротким капотом, на фоне которого пассажирская "капсула" выглядит подчеркнуто объемной. Пропорции кузова продиктованы тем, что Q Inspiration не нуждается в большом подкапотном пространстве - он просчитан под установку очень компактной бензиновой "четверки" VC-Turbo объемом 2 л с переменной степенью сжатия. На серийном кроссовере QХ50 нового поколения этот агрегат развивает 268 л.с.

В интерьере царствует настоящий минимализм, и этому тоже есть свое объяснение. Компания Infiniti виртуально заложила в Q Inspiration весь комплекс электронных ассистентов ProPilot, который должен обеспечить автомобилю высокую степень автономного движения и разгрузить водителя от использования различного инстументария. Под козырьком широченной передней панели - информационные LED-дисплеи, а на центральной консоли - лаконичный блок медиасистемы и климатической установки.

Представители Infiniti подчеркнули, что у Q Inspiration Concept нет серийных перспектив. У прототипа совершенно другая миссия - просветительская.