Lada Xray получил опцию, которую больше не нужно "колхозить"

До недавних пор на левой функциональной секции руля "Иксрея" красовались малоэстетичные заглушки, однако теперь мультируль приобрел законченный вид и содержание. Как сообщает портал "Лада Онлайн", тольяттинский автозавод с начала 2018 года начал оснащать Lada Xray функцией круиз-контроля и ограничителя скорости. Соответствующие кнопки появились на левой спице руля.

Стоит отметить, что вышеуказанное оборудование доступно лишь для отдельных топовых комплектаций "Иксрея".

Согласно официальному сайту Lada, опция "Круиз-контроль и ограничитель скорости" предлагается только в сочетании с двигателем 1,8 л и только в исполнениях уровня Luxe Prestige и Exclusive, диапазон цен на которые составляет 788 900 - 845 900 рублей.

Помимо этого в комплектациях Luxe и Luxe Prestige была добавлена подсветка мест входа-выхода в передних дверях, которая ранее была доступна лишь на версии Exclusive.



Что касается круиз-контроля с "лимитатором", то до появления заводской функции владельцам Xray приходилось устанавливать ее самостоятельно, используя подходящие компоненты от Lada Vesta. Алгоритм действий разнился в зависимости от того, какой двигатель и электроника ("АвтоВАЗ" или Renault-Nissan) находятся под капотом исходного "Иксрея". Сейчас, напомним, хэтчбек предлагается исключительно с тольяттинскими агрегатами.