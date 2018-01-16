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© АвтоВАЗ

16 янв 2018 11:13

Автопром 1812

Lada Xray получил опцию, которую больше не нужно "колхозить"

Городской хэтчбек Xray был неплохо оснащен уже в момент своего появления, однако кое-какого оснащения автомобилю все же не доставало. Например, круиз-контроля с "лимитатором", который владельцам приходилось "колхозить" самостоятельно.

До недавних пор на левой функциональной секции руля "Иксрея" красовались малоэстетичные заглушки, однако теперь мультируль приобрел законченный вид и содержание. Как сообщает портал "Лада Онлайн", тольяттинский автозавод с начала 2018 года начал оснащать Lada Xray функцией круиз-контроля и ограничителя скорости. Соответствующие кнопки появились на левой спице руля. 

Все "Лады" вновь подорожали

Стоит отметить, что вышеуказанное оборудование доступно лишь для отдельных топовых комплектаций "Иксрея".

Согласно официальному сайту Lada, опция "Круиз-контроль и ограничитель скорости" предлагается только в сочетании с двигателем 1,8 л и только в исполнениях уровня Luxe Prestige и Exclusive, диапазон цен на которые составляет 788 900 - 845 900 рублей.

Помимо этого в комплектациях Luxe и Luxe Prestige была добавлена подсветка мест входа-выхода в передних дверях, которая ранее была доступна лишь на версии Exclusive.

Что касается круиз-контроля с "лимитатором", то до появления заводской функции владельцам Xray приходилось устанавливать ее самостоятельно, используя подходящие компоненты от Lada Vesta. Алгоритм действий разнился в зависимости от того, какой двигатель и электроника ("АвтоВАЗ" или Renault-Nissan) находятся под капотом исходного "Иксрея". Сейчас, напомним, хэтчбек предлагается исключительно с тольяттинскими агрегатами.

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