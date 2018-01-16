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© АвтоВести, Павел Блюденов
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Kia представила новое поколение модели Cerato

На автомобильной выставке в Детройте состоялась мировая премьера нового седана Forte, известного на нашем рынке под именем Cerato. Автомобиль получил более стремительный силуэт, стал крупнее и впервые обзавелся вариатором.

Детройт стал площадкой для дебюта нового поколения седана Forte, который вышел даже оперативнее семейства c'eed, чья премьера ожидается через полтора месяца. И хотя представленная новинка адресована, в первую очередь, рынку США, аналогичная машина под названием Cerato с собственной технической начинкой должна появиться и в России.

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От предшествующего Forte/Cerato новый автомобиль отличается более чем значительно. Во-первых, седан стал на 80 мм длиннее (4 640 мм), ширина увеличилась до 1 800 мм, а объем багажного отделения составляет 428 л.

Во-вторых, дизайнеры изменили пропорции четырехдверки за счет удлинения линии капота (нижняя точка крепления передних стоек "уехала" назад аж на 13 см). В итоге капсула салона сместилась назад, а багажник визуально укоротился. 

Новый Kia Forte/Cerato унаследовал отдельные дизайнерские решения от наделавшего шуму фастбека Stinger. Появилась светодиодная передняя оптика, иная решетка радиатора и бамперы с более агрессивной архитектурой. Новые задние фонари, в свою очередь, объединены между собой горизонтальной полосой, как на кроссовере Sportage или новом Rio.

В интерьере - абсолютно иная передняя панель, где главенствующую роль играет стандартный для рынка США 8-дюймовый тачскрин медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Чуть ниже размещен новый блок управления климатической установкой. В целом материалы отделки салона должны стать чуть качественнее, а в отдельных местах Kia применяет пластик с эффектом софт-тач.

Что касается технической части, то пока раскрыта информация о комбинации бензинового атмосферника 2,0 л семейства Nu и нового вариатора IVT собственной разработки Kia, который впервые используется в Forte/Cerato. Двигатель развивает 147 л.с. (179 Нм) и работает по циклу Аткинсона, а в сочетании с бесступенчатой трансмиссий (которая умеет имитировать фиксированные передачи) обеспечивает расход топлива на уровне 6,7 л в комбинированном цикле.

Какими двигателями Cerato нового поколения будет комплектоваться в России, пока неизвестно. Есть предположение, что седан получит хорошо зарекомендовавшие себя агрегаты объемом 1,6 л семейства Gamma и более мощный 2,0 MPI с отдачей около 150 л.с.

Оснащение нового Kia Forte стало более насыщенным, появились премиальная аудиосистема Harman/Kardon (230 Вт) и комплекс систем помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). В него входят система мониторинга слепых зон, ассистент движения в полосе, система предотвращения фронтальных столкновений и адаптивный круиз-контроль.

Продажи нового Kia Forte в США должны стартовать ближе к середине 2018 года. Когда такой же седан с названием Cerato доберется до России, пока неизвестно.

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