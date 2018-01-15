Компания Lexus показала концепт будущего флагманского кроссовера

Нынешнее - третье по счету - поколение большого кроссовера LX живет уже более десяти лет, пережив два рестайлинга, так что время преемника уже пришло. Дизайн-прототип LF-1 Limitless Concept в этом смысле был представлен весьма кстати: как говорят в компании, эта модель "потенциально способна сформировать будущее роскошного флагманского кроссовера марки".

Поскольку LF-1 находится в статусе дизайн-прототипа, разработчики позволили себе ряд смелых решений, как в облике автомобиля, так и в его функциональном наполнении. Разработкой дизайна занималась калифорнийская студия Calty, с которой Toyota уже создала прототип FT-1 (предвестник возрожденной Supra). Большой (более пяти метров в длину) кроссовер получился более приземистым, чем нынешний LX, с сильно заваленными стойками и высокой подоконной линией, длинным капотом и массивным задним свесом. Весьма интересно выполнен спойлер на кромке багажника. Он разделен надвое точно по центру, и между двумя его частями элегантно "затекает" панорамная крыша, визуально переходящая в стекло крышки багажника.



Салон выполнен типичным для прототипов образом: раздельные кресла, множество сенсорных кнопок и дисплеев, футуристичный минимализм в каждой детали. Информационно-развлекательная система достаточно умна, чтобы выполнять роль виртуального "консьержа": на основе стиля вождения и наиболее частых маршрутов электроника может давать рекомендации по времени и месту заправок, а еще при необходимости подскажет нужные магазины или кафе и рестораны и вообще обучена упрощать жизнь водителя и пассажиров.



Единственное, что в LF-1 Limitless осталось на усмотрение фантазии зрителя, - силовая установка. Предполагаются все возможные варианты, от классических ДВС и гибридов до модификаций с топливными элементами и полностью электрических.