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© Lexus

15 янв 2018 18:30

Новинки 46

Компания Lexus показала концепт будущего флагманского кроссовера

На автосалоне в Детройте прошла официальная презентация эффектного прототипа Lexus LF-1 Limitless - большого кроссовера с массой эффектных дизайнерских решений и технологичных опций. Не исключено, что LF-1 - первый намек на модель, которая придет на смену нынешнему флагманскому кроссоверу LX.

Нынешнее - третье по счету - поколение большого кроссовера LX живет уже более десяти лет, пережив два рестайлинга, так что время преемника уже пришло. Дизайн-прототип LF-1 Limitless Concept в этом смысле был представлен весьма кстати: как говорят в компании, эта модель "потенциально способна сформировать будущее роскошного флагманского кроссовера марки".

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Поскольку LF-1 находится в статусе дизайн-прототипа, разработчики позволили себе ряд смелых решений, как в облике автомобиля, так и в его функциональном наполнении. Разработкой дизайна занималась калифорнийская студия Calty, с которой Toyota уже создала прототип FT-1 (предвестник возрожденной Supra). Большой (более пяти метров в длину) кроссовер получился более приземистым, чем нынешний LX, с сильно заваленными стойками и высокой подоконной линией, длинным капотом и массивным задним свесом. Весьма интересно выполнен спойлер на кромке багажника. Он разделен надвое точно по центру, и между двумя его частями элегантно "затекает" панорамная крыша, визуально переходящая в стекло крышки багажника.

Салон выполнен типичным для прототипов образом: раздельные кресла, множество сенсорных кнопок и дисплеев, футуристичный минимализм в каждой детали. Информационно-развлекательная система достаточно умна, чтобы выполнять роль виртуального "консьержа": на основе стиля вождения и наиболее частых маршрутов электроника может давать рекомендации по времени и месту заправок, а еще при необходимости подскажет нужные магазины или кафе и рестораны и вообще обучена упрощать жизнь водителя и пассажиров.

Единственное, что в LF-1 Limitless осталось на усмотрение фантазии зрителя, - силовая установка. Предполагаются все возможные варианты, от классических ДВС и гибридов до модификаций с топливными элементами и полностью электрических.   

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