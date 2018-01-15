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© Santa Ana Police Department

15 янв 2018 17:03

Автокурьезы 1876

Водитель под наркотиками протаранил кабинет стоматолога на втором этаже

В Санта-Ана (США) произошло, пожалуй, одно из самых курьезных ДТП за последнее время: местный автолюбитель ухитрился врезаться в стоящее у дороги здание и угодить прямиком в стоматологический кабинет. Нюанс этой аварии заключается в том, что кабинет этот находится на втором этаже здания.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте местного департамента полиции, водитель, управлявший белым Nissan Altima, превысил скорость, не справился с управлением и на полном ходу налетел на стоявший по центру проезжей части разделитель. 

Дорожная конструкция сработала как трамплин, автомобиль взмыл в воздух и буквально воткнулся "мордой" в окно на втором этаже, где находился стоматологический кабинет. Многострадальный Nissan намертво застрял в образовавшейся в стене пробоине. Каким-то чудом в этой аварии все выжили: возможно, спас еще и тот факт, что ДТП произошло в 5:30 утра, и в здании было мало людей. Хотя незадачливого водителя и его пассажира отправили в больницу: сообщается, что оба они пострадали довольно серьезно.

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Впрочем, необычное ДТП вполне можно объяснить состоянием виновника: по предварительным данным, он сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Теперь, очевидно, ему предстоит иметь дело не только с владельцами поврежденного здания, но и с полицией. Кстати извлечь застрявший на втором этаже автомобиль оказалось весьма непросто. Сообщается, что для вызволения "Ниссана" пришлось подключать пожарную бигаду и подъемный кран в компании с бульдозером.

Из наиболее "экзотических" ДТП последнего времени можно отметить курьезное столкновение хэтчбека Peugeot 207 и... авиалайнера Airbus A320. Самолет двигался от терминала к взлетно-посадочной полосе и во время руления врезался в стоящий неподвижно автомобиль. Весь удар принял на себя правый двигатель "эйрбаса", обшивка которого была повреждена. В результате все пассажиры были вынуждены покинуть воздушное судно и отправиться в пункт назначения другим рейсом с 7-часовой задержкой.   

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