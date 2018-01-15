Водитель под наркотиками протаранил кабинет стоматолога на втором этаже

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте местного департамента полиции, водитель, управлявший белым Nissan Altima, превысил скорость, не справился с управлением и на полном ходу налетел на стоявший по центру проезжей части разделитель.



Дорожная конструкция сработала как трамплин, автомобиль взмыл в воздух и буквально воткнулся "мордой" в окно на втором этаже, где находился стоматологический кабинет. Многострадальный Nissan намертво застрял в образовавшейся в стене пробоине. Каким-то чудом в этой аварии все выжили: возможно, спас еще и тот факт, что ДТП произошло в 5:30 утра, и в здании было мало людей. Хотя незадачливого водителя и его пассажира отправили в больницу: сообщается, что оба они пострадали довольно серьезно.

Впрочем, необычное ДТП вполне можно объяснить состоянием виновника: по предварительным данным, он сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Теперь, очевидно, ему предстоит иметь дело не только с владельцами поврежденного здания, но и с полицией. Кстати извлечь застрявший на втором этаже автомобиль оказалось весьма непросто. Сообщается, что для вызволения "Ниссана" пришлось подключать пожарную бигаду и подъемный кран в компании с бульдозером.



Из наиболее "экзотических" ДТП последнего времени можно отметить курьезное столкновение хэтчбека Peugeot 207 и... авиалайнера Airbus A320. Самолет двигался от терминала к взлетно-посадочной полосе и во время руления врезался в стоящий неподвижно автомобиль. Весь удар принял на себя правый двигатель "эйрбаса", обшивка которого была повреждена. В результате все пассажиры были вынуждены покинуть воздушное судно и отправиться в пункт назначения другим рейсом с 7-часовой задержкой.