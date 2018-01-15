Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
288979
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
178647
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
255066
© Kia

15 янв 2018 14:46

Новинки 1351

Kia задумала новый очень большой кроссовер (и он может появиться в России)

Главной премьерой на стенде Kia в Детройте станет модель Forte, однако прошедшая пресс-конференция с топ-менеджерами марки заставила вспомнить Детройтский автосалон двухлетней давности, когда был представлен большой концептуальный кроссовер Kia Telluride. Эта модель скоро может стать серийной.

О том, что проекту большого семейного кроссовера Telluride дали зеленый свет, заявил главный дизайнер марки, Петер Шрайер, в рамках пресс-конференции с представителями австралийских СМИ, пишет Motor1. Говоря о перспективах этой модели, Шрайер признал, что в данный момент в компании ведется работа над серийной версией Telluride.

Автомобили Kia в России подорожали.  

О каких-либо подробностях говорить пока что рано - не определены даже приблизительные возможные сроки дебюта такой модели. Однако уже сейчас понятно, что Telluride станет самым большим кроссовером марки. Прототип этой модели,представленный в Детройте два года назад, был семиместным, а по колесной базе примерно на 12 сантиметров превосходил кроссовер Sorento (чья платформа и легла в основу Telluride). Прототип оснащен гибридной силовой установкой из 3,5-литрового V6 мощностью 270 л.с. и 130-сильного электромотора.

Впрочем, уже сейчас руководство Kia дало понять, что такая крупная модель доберется далеко не до всех рынков. Например, главный дизайнер европейского подразделения Kia Грегори Желом заявил, что в Европе такую модель ждать не стоит: рынок Старого Света вполне комфортно себя чувствует и с немаленьким Sorento.

Но ключевые рынки для потенциального корейского SUV-флагмана были обозначены, и для российских поклонников марки это может быть интересно: в первую очередь Telluride ожидаемо нацелится на Америку, однако в ходе пресс-конференции также был упомянут и рынок России. Как пояснил Желом, компанию вдохновляют результаты российских продаж модели Mohave, и Telluride, которому прочат роль преемника Mohave, вполне может прижиться на российском рынке.

Фотогалерея 7 фото

Автокурьезы

Коллекционный Mercedes утопили в смоле ради рекламы

Автопром

В Саудовской Аравии открылся автосалон только для женщин

В России подорожает кроссовер Honda CR-V После кризиса автомобильное подразделение компании Honda представлено в России в "усеченном" варианте, однако у японцев еще есть, что продавать - значит, и есть, чему дорожать. Двигатель российских продаж марки, кроссовер CR-V, скоро прибавит в цене в среднем 4,27%.
В Renault задумали выпустить маленький и очень дешевый кроссовер У Renault уже есть модель, которая отвечает за сегмент компактных бюджетных кроссоверов, - малыш Kwid, которого можно купить за 4 700 долларов, был принят публикой очень тепло. Вдохновившись успехом этой модели, французы решили дополнить нишу еще одним бюджетником подобного формата.
Компания Citroen анонсировала российскую премьеру нового кроссовера В первом квартале 2018 года в Россию приедет новый компактный кроссовер Citroen C3 Aircross, который предложит самый просторный в классе салон, массу ассистентов безопасности и обширные возможности персонализации.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера