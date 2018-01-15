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© Honda

15 янв 2018 12:17

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В России подорожал кроссовер Honda CR-V

После кризиса автомобильное подразделение компании Honda представлено в России в "усеченном" варианте, однако у японцев еще есть, что продавать - значит, и есть, чему дорожать. Двигатель российских продаж марки, кроссовер CR-V, скоро прибавит в цене в среднем 4,27%.

Как сообщает пресс-служба марки в России, новые ценники начнут действовать с 1 февраля 2018 года, дороже кроссовер станет во всех комплектациях. Так, стоимость Honda CR-V пятого поколения в базовой комплектации Elegance с двигателем i-VTEC 2,0 л мощностью 150 л.с. составит 1 859 900 рублей. Версия Lifestyle будет стоить 2 059 900 рублей, а Executive – 2 199 900 рублей. Таким образом, в базовой версии 2-литровый CR-V подорожает на 90 000 рублей, в версиях Lifestyle и Executive - на 100 000 рублей.

Автомобили в России скоро серьезно подорожают - в том числе из-за акцизов.

Стоимость кроссовера с 2,4-литровым мотором i-VTEC семейства Earth Dreams мощностью 186 л.с. распределится следующим образом: цена комплектации Lifestyle составит 2 189 900 рублей, а версии Executive и Prestige будут стоить 2 329 900 и 2 469 900 рублей соответственно (плюс 80 000 рублей во всех комплектациях). Оба двигателя работают в паре с бесступенчатой трансмиссией с гидротрансформатором.

Рост цен на автомобили является нормальным явлением для начала календарного года - уже целый ряд автопроизводителей предупредил о подорожании. На днях, например, стало известно о подорожании автомобилей Kia - дороже станет почти весь модельный ряд.

Меньше всего подорожали автомобили семейств Cee’d, Pro Cee’d, Cerato, Picanto и Soul - их цена выросла всего на 5000 рублей. Седан Rio и кросс-хэтч Rio X-Line, кроссовер Sorento и бизнес-седан Optima подорожали на 10 000 рублей.

Рамный дизельный внедорожник Mohave прибавил в цене уже 50 000 рублей. Больше всего выросла цена на седан представительского класса Quoris – там прибавка составила сразу 100 000 рублей.

Без изменений остались цены на Sportage и Sorento Prime – от 1 269 900 и 2 134 900 рублей соответственно. Но Sorento Prime получит обновления в этом году и цена вполне может измениться.

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