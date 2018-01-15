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© Mercedes-Benz

15 янв 2018 11:05

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Новый Mercedes-Benz G-Class: все подробности о новинке

Долгожданная премьера очередного поколения легендарного внедорожника, наконец-то, состоялась: в Детройте дебютировал новый Mercedes-Benz G-Class. Конечно, внешне его очень легко спутать со старым, однако изменений по технической части в нем гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Практически не изменившись внешне на радость фанатам, новый "Гелик", тем не менее, был основательно доработан. Активное использование высокопрочных сталей и алюминия в конструкции кузова позволили внедорожнику похудеть на 170 килограммов, он стал немного просторнее как внутри, так и снаружи (сообщается, что пространство для ног передних и задних пассажиров увеличилось на 38 и 150 мм соответственно).

Интерьер, в отличие от кузова, изменился значительно. Теперь архитектура передней панели такая же, как и на других последних моделях Mercedes-Benz, с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями приборной панели и мультимедийной системы, образующими единый кластер.

Подробный обзор интерьера нового Mercedes-Benz G-CLass. 

У нового G-Class независимая передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, разработанная совместно с отделением AMG. Причем рычаги крепятся напрямую к раме, без промежуточного подрамника. Ход передней подвески на отбой/сжатие составляет 85/100 мм, у задней - 82/142 мм. Передний ведущий редуктор и задний неразрезной мост  - новые. Причем задний мост теперь удерживают не 2, а 4 продольные тяги, что увеличивает ход подвески. Рулевое управление теперь реечное, с электроусилителем.

 

Производитель сообщает, что новый G-Class способен преодолеть 100-процентный подъем (это 45 градусов). Клиренс между осями вырос с 236 до 241 мм, а глубина проходимого брода увеличилась с 0,6 до 0,7 м. Углы въезда, съезда и опрокидывания выросли на 1 градус и теперь составляют 30, 31 и 26 градусов соответственно.

В качестве упругих элементов в подвеске будут пружины с адаптивными амортизаторами, у которых меняются настройки, как и у рулевого управления. Семиступенчатый автомат заменен на 9-ступенчатый гидромеханический агрегат. Новая раздатка теперь прикручена напрямую к коробке, а не стоит отдельно. Постоянный полный привод сохранен, но если раньше применялся симетричный межосевой "дифф", то теперь тяга делится по осям в пропорции 40:60, что придает новомму "Гелику" более заднеприводные повадки.

 

Пониженный ряд в раздаточной коробке можно включать кнопкой на скорости до 40 км/час, а обратной можно переключиться на скоростях до 70 км/час. При этом передаточное отношение "понижайки" выросло с 2,1 до 2,93. Для эксплуатации на бездорожье также будут предлагать более высокопрофильные 18-дюймовые покрышки. Само собой, новинка сохранила и три жесткие блокировки дифференциалов - межосевого и двух межколесных.

Пока что для  G-Class официально подтвержден только один мотор, 4-литровый V8 мощностью 422 л.с. и с крутящим моментом 610 Нм. Он будет работать с новым девятиступенчатым автоматом G-Tronic.

Продажи автомобиля в Германии начнутся в мае, дата старта российских продаж станет известна позднее.   

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