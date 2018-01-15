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© Volkswagen

15 янв 2018 09:55

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Официально представлен новый Volkswagen Jetta

На автосалоне в Детройте состоялась мировая премьера нового поколения седана Volkswagen Jetta. Популярная глобальная модель переехала на новую платформу и заполучила богатый арсенал разнообразных технологичных фишек, ранее доступных только старшим моделям Volkswagen.

В новом поколении Jetta наконец-то переехала со старой бюджетной "тележки" на модульную архитектуру MQB, которая лежит в основе большинства компактных и среднеразмерных моделей Volkswagen, Audi и Skoda (у Volkswagen на этой платформе строятся модели Golf, Tiguan, Teramont и Arteon).

В Детройте дебютирует и "разогретый" Volkswagen Passat.

Седан стал просторнее и крупнее предшественника. Его длина составляет 4 702 миллиметра, ширина - 1 799 миллиметров, высота - 1 459 миллиметров, а колесная база - 2 686 миллиметров. А вот объем багажника при этом не изменился - все те же 510 литров. 

Переход на новую платформу, помимо всего прочего, подразумевает и получение современной цифровой архитектуры со всеми digital-опциями: у Jetta будут и цифровая приборная панель, и комплекс активных ассистентов безопасности, и адаптиный круиз-контроль.

На рынок новинка выйдет с 1,4-литровым двигателем TSI мощностью 150 лошадиных сил, в пару которому теперь вместо DSG идет восьмиступенчатый автомат (либо шестиступенчатая механика). Остальные модификации будут представлены и выведены на рынок чуть позже.

Продажи Jetta в США начнутся во втором квартале этого года, базовая версия обойдется в 18 545 долларов. А вот российской премьеры придется подождать чуть дольше: к нам новая Jetta должна приехать в 2019 году. 

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