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© Volkswagen
Автопром

В Саудовской Аравии открылся автосалон только для женщин

Несколько месяцев назад в Саудовской Аравии был принят исторический закон, разрешающий женщинам управлять автомобилем. В силу он вступит в начале лета, но местный автомобильный рынок уже начинает адаптироваться под новые реалии - разумеется, с учетом местных культурных особенностей.

Саудовская Аравия на данный момент остается единственной страной, в которой женщинам запрещено садиться за руль, поэтому новый закон называют по-настоящему историческим. Правозащитники горячо приветствовали это решение, а местные активистки, добивавшиеся права водить автомобиль, уже планируют, какую машину себе купят.

В Саудовской Аравии погибла первая автомобилистка.

Закон вступит в силу в июне 2018 года, и автопроизводители уже успели отреагировать, поздравив будущих саудовских автолюбительниц в социальных сетях (на фото, например, тематический баннер Volkswagen). Позитивный настрой автомобильных компаний несложно понять: Саудовская Аравия, возможно, не фигурирует в первых строчках самых крупных рынков мира, однако все равно обладает внушительным потеницалом. Она занимает 21 строчку в рейтинге 198 глобальных автомобильных рынков, а в своем регионе и вовсе лидирует по объемам автомобильного импорта. По прогнозам аналитиков, после принятия закона в ближайшие несколько лет на дорогах появится девять миллионов новых водителей.

Впрочем, позитивные изменения сопровождаются довольно своеобразными процессами, которые отражают общую ситуацию в саудовском обществе. Так, в Джидде недавно открылся автосалон, который... предназначен только для женщин. Посетительниц нового дилерского центра будут встречать тоже женщины: менеджерами по продажам здесь работают исключительно представительницы прекрасного пола.

Более того, новый автосалон расположился на территории большого торгового центра Le Mall, который тоже предназначен для женского шопинга и которым управляют женщины. Как сообщает Automotive News, в ассортименте автосалона будут экономичные и экологичные модели, но точного списка всех моделей не сообщается.

Исключительно женская специализация автосалона и его расположение в торговом центре нашли отражение в слогане, который на русский переводится как "Води автомобиль и ходи по магазинам", но на арабском представляет собой довольно удачную игру слов (глаголы "водить машину" и "ходить по магазинам" созвучны). Более того, оба глагола употреблены в грамматической форме, которая используется только для женского рода.  

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