Посчитали-прослезились: фирменные бокалы для шампанского от Mercedes-Maybach

Роскошный Mercedes-Maybach S-Класса, в отличие от предшественника, пользуется ажиотажным спросом у состоятельных покупателей, и россияне эту машину тоже покупают охотно. Помимо увеличенного пространства в салоне и некоторых усовершенствований в области комфорта "Майбах" предлагает по-настоящему первоклассные опции, которые недоступны для обычных "эсок". Одна из таких фишек - пара посеребренных бокалов для шампанского от компании Robbe & Berking, которая специализируется на элитной посуде и столовой утвари.



И это не просто фужеры, а комплекс очень продуманных решений. В частности, между задними креслами расположен откидной бокс для их хранения, а на центральной консоли присутствует специальная ниша с защелками, которые прочно удерживают бокалы за основание и не позволят дорогому шампанскому расплескаться.

Минимальная цена 8,7 млн руб Максимальная цена 14,3 млн руб

Сама опция при покупке "Майбаха" обойдется в 300 829 рублей, однако просто так заказать бокалы не получится - они доступны лишь в сочетании с мини-баром (103 438 руб.) и двумя индивидуальными креслами First Class (108 111 руб.), предполагающими наличие между ними сплошной центральной консоли. Хотите пить шампанское из серебряных фужеров? Придется выбрать опции на полмиллиона рублей.



Вот как описывает своего флагмана сам производитель:

Будь то час пик, длительная ночная поездка или незнакомая дорога – Mercedes-Maybach S-Класс седан ощутимо снимет с Вас нагрузку, особенно в стрессовой ситуации. Время, которое Вы проводите за рулем автомобиля, не должно проходить впустую. Это время для отдыха. Время для восстановления сил. Автомобиль надежно и с комфортом доставит Вас до места назначения. "Мерседес" – это больше, чем автомобиль. Это – спутник, рабочее место и место для отдыха. Сделайте его еще комфортабельнее. Расставьте визуальные акценты или отдайте предпочтение практичным аксессуарам, которые дополнительно повысят функциональность Вашего Mercedes-Maybach. Все продукты идеально соответствуют Вашему автомобилю и отличаются высочайшим качеством и максимальной безопасностью. Из маркетинговых материалов "Мерседес-Бенц Рус".

Короче говоря, на этом моменте клиент должен был почувствовать свою исключительность, равно как и то, что без бокалов Robbe & Berking ему в своем "Майбахе" никак не обойтись.

Правда, допивая очередной бокальчик холодного Moët & Chandon, не стоит забывать о сохранности и аккуратном обращении с самими фужерами.

Например, их несложно случайно потерять или повредить, ведь после шампанского бокалы потребуют мойки - а значит, и временного извлечения из автомобиля.

Во сколько же обойдется покупка новой пары элитных сосудов для спиртных напитков, если вдруг с ними что-нибудь произойдет? С этим вопросом мы обратились к официальным дилерам Mercedes-Benz в Москве и получили следующие результаты. Во-первых, ждать новые столовые аксессуары из Германии придется целый месяц. Во-вторых, каждый из двух серебряных бокалов Robbe & Berking для Mercedes-Maybach S-Класса в фирменной упаковке обойдется аж в 76 539 рублей, а значит пара фужеров потянет на все 153 078 рублей. Красиво жить не запретишь!

Запчасти 153 078 рублей Работы по установке 0 рублей Итого 153 078 рублей

Что тут сказать, для рядового автовладельцы сумма просто астрономическая. Кстати, дело тут вовсе не в жадности "Мерседеса". Если ознакомиться с ассортиментом компании Robbe & Berking, то увидишь и не такие цифры. И давайте говорить откровенно: когда речь идет о предметах роскоши, а Mercedes-Maybach и элитные бокалы именно таковыми и являются, попадаешь в совершенно другую систему координат, где количество нулей в чеке не играет решающей роли.



P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)