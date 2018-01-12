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© Mitsubishi

12 янв 2018 15:05

Автопром 93

В России на ремонт ждут более 16 000 Mitsubishi (опять из-за подушек)

На этот раз под масштабный отзыв из-за подушек безопасности в России попадут внедорожник Mitsubishi Pajero и электрокар i-MiEV.

Росстандарт сообщил о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Mitsubishi Pajero и i-MiEV. Программа мероприятий представлена ООО "MMC Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Mitsubishi на российском рынке.

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Отзыву подлежат 16 515 автомобилей Mitsubishi (i-MiEV, Pajero), реализованных с апреля 2013 г. по февраль 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности переднего пассажира.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "MMC Рус" проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/ или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах будет проведена замена патрона подушки безопасности переднего пассажира. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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