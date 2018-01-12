Bentley Bentayga получила более доступный мотор V8

Оснащенный двумя турбокомпрессорами 4-литровый бензиновый мотор V8 развивает 550 л.с. и 770 Нм, и уже знаком по Porsche Panamera и Cayenne Turbo. Оснащенная этим базовым двигателем Bentayga разгоняется до 100 км/час за 4,5 сек, а максимальная скорость составляет 290 км/час.

Мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF, система полного привода передает 60% тяги на заднюю ось. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 11,4 л/100 км, а запас хода на полном баке достигает 746 км. Экономить топливо также помогают функция start/stop и отключение половины цилиндров.

Внешне "Бентайга" с таким мотором отличается характерными сдвоенными выхлопными патрубками. В базовое оснащение входит пневмоподвеска. Тормозные суппорты базовых тормозов окрашены в красный цвет. В списке опций - карбоно-керамические тормоза, новые 22-дюймовые колесные диски, аудиосистема Naim с 18 колонками и мощностью 1950 Ватт.

И это не последняя модификация, которую готовят для Bentayga. Позднее появится и гибридная версия, у которой будет силовая установка от Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Она состоит из 2,9-литрового бензинового V6 и электромотора и выдает 462 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

В России Bentayga стоит 11 900 000 рублей за версию с 4-литровым дизельным двигателем мощностью 435 л.с. Версия с топовым W12 мощностью 608 л.с. стоит 15 948 700 рублей. До сотни такой автомобиль способен разогнаться всего за 4,1 секунды.