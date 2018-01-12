Российский автомобильный рынок за год вырос на 12%

Как сообщает АЕБ, в декабре продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России выросли на 14% и составили 166 013 машин.

При этом за 12 месяцев продажи автомобилей в России выросли на 11,9% и достигли отметки в 1 595 737 штук.

Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:

"Динамика декабрьских продаж осталась в гармонии с предыдущими месяцами:

продажи улучшились в процентах на двузначную величину по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, несмотря на слабый старт в январе и

феврале, за весь год продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 11,9% год к году до уровня 1 596 млн. штук. Рынку предстоит долгий путь возвращения к его прежнему размеру, но первый и очень важный шаг в правильном направлении сделан".

Что до рейтинга по маркам, то тут без сюрпризов. По итогам декабря на первом месте по-прежнему уверенно держится АвтоВАЗ Lada с результатом в 32 580 проданных за месяц автомобилей (+18%). Лидирует "Лада" и в годовых продажах, которые составили 311 588 машин (+17%).



Второе место по годовым продажам заняла Kia, реализовав 181 947 машин (+22%) и взяв лидерство на рынке иномарок. Но в декабре марка была только четвертой (13 211 машин). Третью строчку в 2017 году сохраняет Hyundai с показателем 157 858 проданных автомобилей (+9%). В декабре она была второй 14 977 (+7%).

Renault закончила 2017 года на 4 месте с результатом 136 682 машины (+17%). Пятой стала Toyota: ее продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 94 238 машин.

Во вторую пятерку продаж 2017 года также вошли Volkswagen (89 469 штук и +21%), Nissan (76 000 машин, +8%), Skoda (62 302 штуки, +12%), ГАЗ (58 617 штук, +5%), и Ford (50 360 штук, +18%).