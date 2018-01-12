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© Авто.Вести.Ru, Дмитрий Елизаров

12 янв 2018 12:04

Автопром 227

В России назвали самые популярные б/у автомобили в крупных городах

Аналитики определили самые продаваемые подержанные автомобили за 11 месяцев 2017 года в городах-миллионниках России.

В обзор попали 15 российских городов с населением более 1 млн жителей, собщает "Автостат". И лидерами вторичного рынка в этих городах стали 6 моделей: Ford Focus, Toyota Corolla, Daewoo Nexia, Hyundai Accent, ВАЗ-2114 (хэтчбек "Самара") и седан "Приора".

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Ford Focus стал самым продаваемым автомобилем с пробегом в 6 городах из 15. Помимо Москвы, в которой за 11 месяцев нынешнего года было перепродано 9252 "Фокуса", эта модель также первенствует в Санкт-Петербурге (7412 штуки), Екатеринбурге (1472 штуки), Воронеже (1219 машин), Челябинске (1083 штуки) и Нижнем Новгороде (1057 штук).

В трех сибирских городах на вторичном рынке лидирует Toyota Corolla: Новосибирск (2648 шт.), Красноярск (1648 шт.) и Омск (1591 шт.). ВАЗ-2114 является самым продаваемым автомобилем с пробегом в Казани (1635 шт.), Волгограде (931 шт.) и Перми (921 шт.). "Приора" возглавляет аналогичный рейтинг в Самаре (1205 шт.).

В Ростове-на-Дону лидером местного вторичного рынка - Hyundai Accent (1858 штук). В Уфе первое место принадлежит модели Daewoo Nexia, результат которой в январе-ноябре 2017 года составил 1189 единиц.

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