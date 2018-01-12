Toyota рассекретила новый 1000-сильный спорткар

Спорткар под названием GR Super Sport Concept, скорее всего, будет и в "гражданском" исполнении, однако, судя по фото, внешне он недалеко ушел от своего гоночного визави TS050 Hybrid, который выступает в гонках на выносливость (WEC): обращает на себя внимание компоновка, характерная для гоночных прототипов LMP-категорий, а также большое заднее антикрыло.

Технических подробностей производитель не раскрывает, однако весьма вероятно, что силовая установка GR Super Sport Concept будет собрана по мотивам все того же гоночного болида - в компании говорят, что спорткар станет примером того, как высокие технологии, освоенные в автоспорте, находят свое применение в гражданских моделях.

Гоночный TS050 Hybrid оснащается гибридной силовой установкой, основу которой составляет 2,4-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом. Совокупная мощность ДВС и мотор-генераторов составляет 1000 л.с.

А вот о другом ожидаемом спорткаре от Toyota, возрожденной Supra, новостей пока что нет. В Токио автомобиль показывать не планируют, его премьера запланирована на следующий год, а в продаже спорткар появится только в 2019 году. По предварительным данным, флагманской силовой установкой для Supra станет гибридный агрегат на базе бензинового V6, который сможет развивать до 400 л.с.