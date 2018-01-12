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© Haval

12 янв 2018 09:58

Аналитика 280

Китайский бренд Haval резко увеличил продажи в России

Марка Haval, принадлежащая компании Great Wall, отчиталась о продажах о продажах в России за 2017 год. И хотя машины марки бюджетными совсем не назовешь, китайцы смогли увеличить российский сбыт сразу на 80%.

За 2017 год в России продали 1894 автомобиля Haval и прирост к 2016 году составил 80%. Самой продаваемой моделью остается городской кроссовер Haval H6: по итогам года проданы 1434 машины, что составляет 75,7% от общего объема продаж.

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На российском рынке H6 доступен с передним или полным приводом в двух комплектациях с 1,5-литровым бензиновым (150 л.с.) и 2-литровым дизельным (150 л.с.) турбодвигателями в паре с 6-ступенчатыми МКПП или автоматом. Стоимость Нaval Н6 составляет от 1 119 900 до 1 369 000 рублей в зависимости от версии и комплектации.

Также в 2017 году российские дилеры продали 234 компактных кроссовера Haval H2. Он оснащен только полуторалитровым бензиновым турбомотором в связке с полным или передним приводом, и стоит от 1 079 900 рублей. 

Рамный внедорожник Н9 сумел найти за прошлый год всего 180 покупателей. Продажи существенно тормозил тот факт, что эта модель продавалась у нас только с 2-литровым бензиновым турбомотором. Но в октябре на рынке появился обновленный Н9, который также получил долгожданный 2-литровый битурбодизель в 190 л.с., который должен серьезно оживить продажи новинки. Хотя это самый дорогой китайский автомобиль, продаваемый в нашей стране: дизельный Н9 с полным приводом и 8-ступенчатым автоматом стоит 2 489 900 рублей. 

Большой кроссовер Н8 в России так и "не пошел": за год его купили в количестве всего 36 штук. Поэтому в конце 2017 года его продажи свернули. Новый кроссовер Haval H6 Coupe появился в России только в конце октября, так что за ноябрь и декабрь 2017 года продали всего 10 таких машин. У них 2-литровый бензиновый турбомотор в 190 л.с., 6-ступенчатый "робот" и цена от 1 499 900 рублей. 

Что до мировых продаж Haval в 2017 году, то они составили 851 855 автомобилей. Лидерство также принадлежит модели Haval H6 – 506 418 кроссоверов и 59,4% от общего объема продаж. Второе место занимает кроссовер Haval H2: за год было продано 215 100 автомобилей (доля 25,3%).

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