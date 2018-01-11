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11 янв 2018 14:30

Дороги 3185

В Туркменистане запретили автомобили всех цветов, кроме белого (водители в шоке)

Туркменские водители внезапно столкнулись с тем, что дорожная полиция начала отбирать у них автомобили, цвет которых отличается от белого. При этом никакие правительственные постановления, объясняющие столь жесткие действия правоохранителей, пока не выходили.

Автомобилисты Туркменистана испытывают сложности с передвижением на личных автомобилях. Как сообщает портал "Хроника Туркменистана", дорожная полиция запустила масштабный рейд по отлову машин любых цветов, кроме белого. 

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На самом деле, власти этой страны действительно со 2 января 2018 года запретили эксплуатацию черных (темных) автомобилей, однако местные гаишники изымают и отгоняют на штрафстоянку машины любых цветов - синего, красного, зеленого и так далее. Причины таких жестких действий шокированным водителям не объясняют. 

Портал "ХТ" подчеркивает, что никаких приказов и постановлений на счет запрета на эксплуатацию всех цветов, кроме белого, официально не выходило, а дорожный патруль произвольно трактует, какие цвета и оттенки разрешены, а какие нет. Владельцев изъятых автомобилей заставляют под расписку либо перекрасить свои транспортные средства в белый цвет, либо не эксплуатировать их вовсе. В связи с такими новшествами в Туркменистане в два раза взлетели расценки на услуги покраски автомобилей.

Издание "АНТ", в свою очередь, сообщает, что одновременно с этим в Туркменистане запретили женщинам садиться за руль автомобиля. В автошколах получить права кандидату женского пола теперь практически невозможно, а у действующих водительниц изымают права прямо при остановке патрулем. С чем связаны такие радикальные действия властей, не сообщается.

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