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© Ford

11 янв 2018 15:27

Новинки 296

Представлен обновленный кроссовер марки Ford

Накануне автомобильной выставки в Детройте компания Ford раскрыла подробности об обновленном кроссовере Edge, когда-то продававшемся и на российском рынке. Автомобиль посвежел визуально, получил новое оборудование и стал мощнее.

Компания Ford обновила свой среднеразмерный кроссовер Edge и готова публично показать свою новинку в рамках грядущего автосалона NAIAS-2018 в Детройте. Паркетник получил иной дизайн передней части с новой светодиодной оптикой, которая будет доступна уже в базовой версии, другой решеткой радиатора и бамперами с переработанной архитектурой.

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Сзади распознать Edge 2019 модельного года можно по новым задним фонарям и черной глянцевой вставкой между ними, которая делает корму менее плоской и тяжеловесной.

Базовый кроссовер по-прежнему оснащается 2,0-литровой турбочетверкой, однако ее отдача была увеличена на 5 "лошадей" и теперь составляет 250 л.с.. Старый автомат уступил место новой 8-ступенчатой АКП, а традиционный рычаг переключения передач - лаконичной поворотной-шайбе. 

"Заряженную" версию Edge ST прокачали более ощутимо - ее двигатель V6-твинтурбо объемом 2,7 л развивает 355 л.с. вместо 315 л.с. Полный привод и изменяемые настройки адптивного шасси здесь предлагаются уже в стандартной комплектации, а за доплату можно установить более мощные тормозные механизмы. 

C последним обновлением Ford Edge получил расширенный базовый набор электронных ассистентов безопасности, включая систему предупреждения о столкновениях, мониторинг слепых зон, систему удержания в полосе и адаптивное головное освещение. Продажи новинки в США начнутся уже в первой половине 2018 года, а вот в России Edge уже несколько лет не продается.

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