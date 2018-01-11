Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

В России предложили изменить правила проезда круговых перекрестков

171224
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
288204
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий

Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
530247
© Alliance

11 янв 2018 13:24

Дороги 2232

Таксистам не будут выплачивать возмещения по КАСКО

Страховым компаниям разрешили отказывать в выплате возмещения россиянам, которые используют свои автомобили в качестве такси. В случае ДТП таким извозчикам на КАСКО лучше не рассчитывать.

Верховный суд РФ своим постановлением разрешил страховым компаниям не выплачивать деньги за ремонт автомобиля, использовавшегося в таксомоторных перевозках, передает "Коммерсант". Речь идет о тех случаях, когда страхователь не предупредил компанию о том, что транспортное средство используется в коммерческих целях, поскольку в этой ситуации действуют другие тарифы на КАСКО.

Реформа европротокола: ДТП разрешат оформлять с помощью смартфона

Поставить точку в этом вопросе Верховному суду пришлось после того, как еще в 2015 году один из автовладельцев в Ивановской области попал в ДТП на своем Ford и обратился в страховую за выплатой по КАСКО, но получил отказ. Страховая компания мотивировала его тем, что гражданин без уведомления предоставлял на автомобиле услуги такси.

Хотя виновником в той аварии был признан водитель другого автомобиля, пострадавший сумел получить по ОСАГО лишь максимально положенные в рамках этой страховки 400 тысяч рублей (ремонт был оценен в 790 тысяч). Когда владелец "Форда" обратился в свою страховую с намерением истребовать по КАСКО еще 300 тысяч рублей, чтобы покрыть затраты, то был удивлен отказу. 

В итоге пострадавший подал в суд на страховую компанию и даже выиграл в двух инстанциях, однако, Верховный суд в итоге встал на сторону страховщика. Теперь автовладельцу придется взыскивать причиненный ущерб непосредственно с виновника ДТП. Опрошенные "Коммерсанты" считают решение Фемиды справедливым, поскольку при стандартном КАСКО водитель вел предпринимательскую деятельность с повышенными рисками, что противоречит правилам страхования.

Дороги

В новогодние праздники на дорогах поймали более 11 тысяч пьяных водителей

Дороги

В Туркменистане запретили автомобили всех цветов, кроме белого (водители в шоке)

В Туркменистане запретили автомобили всех цветов, кроме белого (водители в шоке) Туркменские водители внезапно столкнулись с тем, что дорожная полиция начала отбирать у них автомобили, цвет которых отличается от белого. При этом никакие правительственные постановления, объясняющие столь жесткие действия правоохранителей, пока не выходили.
На трассе "Москва-Санкт-Петербург" подорожал проезд Новые тарифы для проезда легкового транспорта введены на трассе 9 января и затрагивают 4 платных участка магистрали.
В новогодние праздники на дорогах поймали более 11 тысяч пьяных водителей В период новогодних выходных далеко не все российские водители повели себя ответственно. Несмотря на предупреждения Госавтоинспекции об усилении контроля за пьяницами, отдельные автомобилисты все же сели за руль "под мухой" - за что и поплатились.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера