Таксистам не будут выплачивать возмещения по КАСКО

Верховный суд РФ своим постановлением разрешил страховым компаниям не выплачивать деньги за ремонт автомобиля, использовавшегося в таксомоторных перевозках, передает "Коммерсант". Речь идет о тех случаях, когда страхователь не предупредил компанию о том, что транспортное средство используется в коммерческих целях, поскольку в этой ситуации действуют другие тарифы на КАСКО.

Поставить точку в этом вопросе Верховному суду пришлось после того, как еще в 2015 году один из автовладельцев в Ивановской области попал в ДТП на своем Ford и обратился в страховую за выплатой по КАСКО, но получил отказ. Страховая компания мотивировала его тем, что гражданин без уведомления предоставлял на автомобиле услуги такси.



Хотя виновником в той аварии был признан водитель другого автомобиля, пострадавший сумел получить по ОСАГО лишь максимально положенные в рамках этой страховки 400 тысяч рублей (ремонт был оценен в 790 тысяч). Когда владелец "Форда" обратился в свою страховую с намерением истребовать по КАСКО еще 300 тысяч рублей, чтобы покрыть затраты, то был удивлен отказу.



В итоге пострадавший подал в суд на страховую компанию и даже выиграл в двух инстанциях, однако, Верховный суд в итоге встал на сторону страховщика. Теперь автовладельцу придется взыскивать причиненный ущерб непосредственно с виновника ДТП. Опрошенные "Коммерсанты" считают решение Фемиды справедливым, поскольку при стандартном КАСКО водитель вел предпринимательскую деятельность с повышенными рисками, что противоречит правилам страхования.