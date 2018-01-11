Новый Kia Cerato: первые изображения

11 янв 2018 11:081318
Компания Kia готовиться к премьере нового поколения седана Cerato. Похоже, этот автомобиль будет представлен публике даже раньше, чем ожидаемое семейство с'eed.
Южнокорейский производитель опубликовал первые эскизы абсолютного нового Kia Forte, который известен на российском рынке под именем Cerato ("Форте" продается в США). Компания Kia официально сообщила, что мировая премьера новинки состоится на грядущем автосалоне в Детройте уже 15 января 2018 года.
Компактный седан не просто обновится, а планово сменит поколение. Об этом говорит, в первую очередь, внешность нового Cerato/Forte, унаследовавшая отдельные дизайнерские штрихи от недавнего имиджевого фастбека Stinger. Вдобавок передняя часть, включая форму оптики и решетки радиатора, выполнена в едином стиле с грядущим новым c'eed. Представители марки Kia подчеркивают, что седан сохранит свой молодежный и спортивный облик, став при этом визуально более сложным и динамичным.
Технические подробности о Cerato/Forte нового поколения производитель обещает раскрыть лишь в Детройте. Поэтому пока неизвестно, будет ли автомобиль построен на доработанной платформе текущего "Черато", или же разделит "тележку" с новым "Сидом". Моторная гамма, наверняка, будет варьироваться в зависимости от рынка - где-то могут сохранить 1,6- и 2,0-литровые бензиновые атмосферники, а где-то добавить более мощные турбочетверки 1,6 л с преселективным роботом DCT.
В России пока продается текущее поколение "Черато", а диапазон цен на него составляет 979 900 - 1 264 900 рублей. Что касается нового поколения Kia c'eed, то его мировая премьера ожидается на автосалоне в Женеве.