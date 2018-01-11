Новый Kia Cerato: первые изображения

Южнокорейский производитель опубликовал первые эскизы абсолютного нового Kia Forte, который известен на российском рынке под именем Cerato ("Форте" продается в США). Компания Kia официально сообщила, что мировая премьера новинки состоится на грядущем автосалоне в Детройте уже 15 января 2018 года.

Компактный седан не просто обновится, а планово сменит поколение. Об этом говорит, в первую очередь, внешность нового Cerato/Forte, унаследовавшая отдельные дизайнерские штрихи от недавнего имиджевого фастбека Stinger. Вдобавок передняя часть, включая форму оптики и решетки радиатора, выполнена в едином стиле с грядущим новым c'eed. Представители марки Kia подчеркивают, что седан сохранит свой молодежный и спортивный облик, став при этом визуально более сложным и динамичным.

Технические подробности о Cerato/Forte нового поколения производитель обещает раскрыть лишь в Детройте. Поэтому пока неизвестно, будет ли автомобиль построен на доработанной платформе текущего "Черато", или же разделит "тележку" с новым "Сидом". Моторная гамма, наверняка, будет варьироваться в зависимости от рынка - где-то могут сохранить 1,6- и 2,0-литровые бензиновые атмосферники, а где-то добавить более мощные турбочетверки 1,6 л с преселективным роботом DCT.

В России пока продается текущее поколение "Черато", а диапазон цен на него составляет 979 900 - 1 264 900 рублей. Что касается нового поколения Kia c'eed, то его мировая премьера ожидается на автосалоне в Женеве.