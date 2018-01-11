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© Авто.Вести.Ru

11 янв 2018 12:13

Дороги 87

В новогодние праздники на дорогах поймали более 11 тысяч пьяных водителей

В период новогодних выходных далеко не все российские водители повели себя ответственно. Несмотря на предупреждения Госавтоинспекции об усилении контроля за пьяницами, отдельные автомобилисты все же сели за руль "под мухой" - за что и поплатились.

Госавтоинспекция опубликовала данные о том, сколько россиян были привлечены к ответственности за пьяную езду в период затяжных новогодних праздников. Оказалось, что на дорогах с 30 декабря по 8 января было выявлено более 11,5 тысяч фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии, а также почти 6 тысяч случаев отказа водителей от прохождения медицинского освидетельствования.

В России будут по-новому определять пьяниц за рулем

В ГИБДД отмечают, что на новогодние праздники были организованы дополнительные патрули ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах, где увеличивалась плотность транспортного потока из-за автомобилистов, приезжающих из регионов и небольших окрестных городов. 

И хотя большинство пьяных водителей удалось выявить до того, как по их вине могла произойти трагедия, без неприятных инцидентов с участием пьяниц дело все же не обошлось. Например, в Волгоградской области попытался сбить инспектора ДПС, однако правоохранители устроили преследование и задержали дебошира. А вот в Белгородской области последствия пьяной езды оказались трагическими - один из водителей на смерть сбил двух пешеходов.

"В наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. Профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. В том числе, по-прежнему будет широко применяться метод сплошных проверок водителей на состояние опьянения, особенно в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах", - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД России

Также Госавтоинспекция призывает граждан сообщать в полицию о людях, которые ведут себя на дороге неадекватно и садятся за руль в нетрезвом состоянии.

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