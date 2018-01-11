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© EuroNCAP

11 янв 2018 10:02

Автопром 6709

Названы самые безопасные автомобили 2017 года

В прошлом году европейская организация EuroNCAP провела краш-тесты множества новых легковушек. Подводя итоги сезона, эксперты опубликовали свежий список самых безопасных "пятизвездочных" машин.

Независимая организация EuroNCAP представила ежегодный рейтинг автомобилей, наиболее продвинутых с точки зрения безопасности. Его возглавили три модели Volkswagen, две - Subaru, а также по одной Volvo и Opel. Эксперты поясняют, что формально сравнивать между собой автомобили разных классов и категорий не совсем корректно, поэтому номинация носит название "Лучший в классе" и выделяет лучшие модели среди аналогов-конкурентов в своем сегменте.

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Самые безопасные автомобили определяются по итогам краш-тестов на основе взвешенной суммы баллов по каждой из четырех наиболее важных областей оценки - это защита взрослых пассажиров, защита детей, безопасность пешеходов и наличие дополнительных электронных систем безопасности. Важно отметить, что в рейтинге EuroNCAP рассматривались автомобили строго с базовым оснащением, а опциональное оборудование не учитывалось.

 

Лучшим в классе "Представительский автомобиль" по итогам 2017 года стал Volkswagen Arteon, заработавший по вышеуказанным четырем параметрам оценки 96%, 85%, 85% и 82% соответственно. Самым безопасным в категории "Большой вседорожник" оказался новый Volvo XC60 (98%, 87%, 76% и 95%). В классе "Компактный вседорожник" победил Volkswagen T-Roc (96%, 87%, 79%, 71%), а лидером группы "Автомобиль малого класса" назван Volkswagen Polo последнего поколения (96%, 85%, 76%, 59%).

 

В классе "Компактный минивэн" победу одержал Opel Crossland X (85%, 84%, 62%, 57%), хотя производитель относит свою переднеприводную новинку, скорее, к категории маленьких кроссоверов. Лидерами группы "Компактный семейный автомобиль" стали сразу две модели марки Subaru - это новые XV (94%, 89%, 84%, 68%) и Impreza (94%, 89%, 82%, 68%). 

Всего за весь 2017 год специалисты организации EuroNCAP провели независимые краш-тесты более 70 новых автомобилей.

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