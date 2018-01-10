Автопроизводители заставят водителей смотреть рекламу в автомобилях

Американская компания Telenav, уже имеющая опыт сотрудничества с такими автопроизводителями, как Ford, General Motors, Lexus и Toyota, занимается разработкой новой рекламной платформы для автомобильных мультимедийных систем, имеющих выход в интернет, пишет издание SiliconBeat.

Разрабатываемый алгоритм будет "доставлять" рекламные баннеры прямо в приложения, которыми автовладелец пользуется в информационно-развлекательной системе своего автомобиля. Логика - такая же, как при пользовании мобильными приложениями: владелец автомобиля может бесплатно пользоваться сервисами, которые требуют платную подписку, но за это должен будет смотреть рекламу.



Разумеется, в компании учитывают особенности дорожного движения: в целях безопасности реклама будет показываться только когда автомобиль стоит на месте или останавливается на светофоре, чтобы не отвлекать водителя. Однако в ближайшие годы это перестанет быть проблемой: развитие беспилотного транспорта позволит рекламщикам развернуться на полную.



По словам разработчиков, при выводе рекламы алгоритм будет учитывать наиболее частые маршруты движения автомобиля и прочую информацию, стремясь сделать рекламные объявления более таргетированными и эффективными. Например, автовладельцу предложат заказать пиццу, когда он будет проезжать мимо пиццерии, и так далее. Рекламные баннеры по большей части будут статичными, некоторые - анимированными, а вот звукового сопровождения не будет вовсе - по крайней мере, на первом этапе.



Разработчики считают идею взаимовыгодной для автопроизводителей и автовладельцев: первые смогут экономить на разработке и внедрении программного обеспечения и облачных сервисов, а вторые - бесплатно пользоваться платными приложениями и сервисами в обмен на согласие посмотреть рекламу. Правда, для тех автомобилистов, кто все-таки предпочтет платную подписку рекламе, стоимость пользования сервисами может вырасти.

