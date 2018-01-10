В Renault задумали выпустить маленький и очень дешевый кроссовер

По информации издания LiveMint, ссылающегося на собственные надежные источники в компании, новый недорогой кроссовер от Renaut будет предназначен для развивающихся рынков, а в первую очередь - для Индии. На разработку новой модели компании намерена выделить порядка 400 миллионов долларов.

Автомобиль будет разрабатываться силами технического центра Renault-Nissan в Ченнаи (Индия), и при его создании будет учитываться в первую очередь специфика местного рынка. Например, уже известно, что кроссовер не будет превышать четырех метров в длину, чтобы попадать под выгодную налоговую ставку, которая в Индии зависит от габаритов машины.



По предварительным данным, в основу нового кроссовера ляжет доработанная платформа CMF-A от все того же Kwid. Новинка должна укрепить позиции Renault на местном рынке и заполнить остающиеся бреши модельного ряда. По словам источников издания, автомобиль должен либо спровоцировать появление нового суб-сегмента, либо "изменить правила игры" в уже существующем сегменте. Для индийского подразделения Renault эта модель сыграет важную роль, поскольку успех модели Kwid был слегка подпорчен серьезной конкуренцией с моделью Alto от Maruti-Suzuki, более крупный Captur не оправдал возложенных на него ожиданий, а продажи модели Duster постепенно идут на спад.



В статусе концепта новый кроссовер должны показать уже в феврале, на местной автомобильной выставке Auto Expo, а в серийную модель он превратится к 2019 году.