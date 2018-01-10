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© Александр Евдокимов

10 янв 2018 14:07

Аналитика 1847

Автомобили в России скоро серьезно подорожают - в том числе из-за акцизов

Начало года - традиционный период переписывания ценников на автомобильном рынке. Однако на этот раз эксперты сходятся во мнении, что плановыми 3-5% рост цен не ограничится: новые рыночные условия спровоцируют дальнейший рост цен, который может оказаться весьма ощутимым.

Практически все автопроизводители подняли цены на российском рынке в среднем на 3-5%, пишет "Коммерсант". Например, автомобили Renault подорожали в среднем на 2%, у компании Mitsubishi на 1-2% подорожал Outlander в разных комплектациях. Автомобили Kia подорожают чуть менее значительно - примерно на 0,8%. У "Форда" 1-2% к цене прибавилось у моделей Kuga, EcoSport и Fiesta, Datsun подорожал на 2-3%.

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Еще в декабре о росте цен предупредили BMW и Cadillac: автомобили баварской марки подорожали в среднем на 3% в зависимости от модели, "заряженные" кроссоверы X5M и X6M прибавили 4,1% и 3,9% соответственно; "американцы" подорожали в среднем на 6-8%. Подорожали и отечественные автомобили: "АвтоВАЗ", например, поднял цены на модели Lada Xray и Lada Vesta.

Среди причин роста цен автопроизводители и дилеры называют инфляцию, рост акцизов и предполагаемую индексацию утилизационного сбора. Несмотря на то, что ряд автопроизводителей называет рост цен плановым, дилеры ожидают более значительного роста в течение года - вплоть до 17%. Связано это с тем, что у автопроизводителей увеличиваются издержки, в частности, из-за повышения акцизов.

Впрочем, по версии независимых экспертов, рост цен хоть и предвидится, но будет не таким серьезным, как ожидают дилеры: для локальных концернов затраты из-за повышения акцизов будут частично компенсированы за счет господдержки, и у таких компаний цены по итогам года вырастут примерно на 7-10%.

 

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