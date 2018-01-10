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© Lexus

10 янв 2018 13:00

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Названы российские цены на семиместный Lexus RX

Новая модификация эффектного японского кроссовера в конце осени дебютировала на автосалоне в Лос-Анджелесе, а уже к началу года добралась до российского рынка и получила рублевый ценник. В России RX L предложат с одним мотором и в трех комплектациях - с серьезной доплатой за третий ряд кресел.

За буквой L, дополнившей название кроссовера Lexus RX, скрывается 110 дополнительных сантиметров длины кузова, третий ряд кресел с собственной "инфраструктурой" и едва заметно изменившийся дизайн: получив пару лишних кресел, RX не утратил свой эффектный облик.

Новый большой кроссовер от Lexus похвастался своими фарами.

110 сантиметров длины добавлены заднему свесу кузова, а сама колесная база осталась прежней - все те же 2 790 мм. При этом общая длина кроссовера составляет пять метров. "Лишние" сантиметры длины удачно скрадываются дизайном автомобиля: внешне удлиненный RX можно отличить от стандартной версии далеко не со всех ракурсов, а наиболее яркой особенностью новой версии является заднее стекло: ради дополнительного пространства для пассажиров "галерки" оно скошено не так сильно, как на пятиместном RX.

В России новый Lexus RX L будут продавать только в одной модификации, RX350L, с бензиновым атмосферным V6 мощностью 294 л.с.. В Америке будет доступен еще и гибридный вариант 450h, в котором тот же бензиновый двигатель дополнен парой электромоторов.

Российские цены на RX350L начинаются с отметки в 3 804 000 рублей - столько просят за исполнение Executive с 10 подушками безопасности, "динамическими" поворотниками, аудиосистемой с 12 динамиками и массой других технологичных "фишек". Для сравнения, "короткая" версия RX350 в этой же комплектации стоит на 586 000 рублей дешевле.

Далее следует комплектация Premium с 20-дюймовыми колесными дисками, продвинутой мультимедийной системой, навигацией и электроприводом задней двери с бесконтактным сенсором. За такой RX L просят уже 4 057 000 рублей. Ну а самый дорогой семиместный RX - это версия Exclusive за 4 537 000 рублей, с адаптивной подвеской, камерами кругового обзора и дополнительным набором ассистентов.

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