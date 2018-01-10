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© Hyundai

10 янв 2018 12:00

Новинки 23

Компания Hyundai представила новый водородный кроссовер

В рамках выставки потребительской электроники CES-2018 компания Hyundai Motor представила очередной проект в рамках развития экологичных силовых установок: кроссовер Nexo на топливных элементах построен на собственной архитектуре, не боится сильных морозов и обещает внушительный запас хода.

Разработчики особо отмечают, что Hyundai Nexo является абсолютно самостоятельной моделью, а не просто модификацией уже существущего кроссовера. По сравнению с водородным предшественником, которым является кроссовер Tucson FCEV, построенный на новой архитектуре Nexo получил ряд важных преимуществ, главное из которых - выросший запас хода. Заявлено, что запас хода Nexo составляет 596 километров, что на 169 км больше, чем у Tucson FCEV.

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К тому же Nexo легче, просторнее, у него лучше динамика, доработанная система топливных элементов. Улучшены баки для хранения водорода, оптимизирована компоновка силовой установки, а стек топливных элементов и аккумуляторная батарея имеют большую мощность нетто и способны обеспечивать работу более мощного двигателя. Заявлено также, что показатели плотности хранения запаса водорода у Nexo - лучшие в мире, а заправка автомобиля занимает около пяти минут.

Электромотор кроссовера в составе силовой установки развивает около 163 лошадиных сил и 394 Нм крутящего момента. Этого достаточно для разгона до сотни за 9,5 секунды, но интересна в данном случае не столько динамика, сколько ресурс всей силовой установки. Как заявляет автопроизводитель, по степени надежности и возможностям долговременной эксплуатации Nexo не уступает автомобилям с традиционными ДВС. Кроме того, Nexo умеет работать при низких температурах: исследования показали, что водородному кроссоверу под силу холодный старт после ночной стоянки при -29 градусах Цельсия.

Продажи Hyundai Nexo скоро стартуют, он будет доступен на отдельных рынках в ряде регионов. Кроссовер станет лидером в реализации планов Hyundai Motor по интенсификации разработки автомобилей с минимальными вредными выбросами. К 2025 году компания намерена вывести на рынок 18 таких моделей.

   

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