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© Toyota

10 янв 2018 11:00

Автопром 507

Смертоносные подушки Takata снова стали причиной масштабного отзыва

Название японской компании Takata, производителя автомобильных подушек безопасности, уже давно ассоциируется с одним из самых масштабных и громких скандалов в автомобильной индустрии: продукция компании оказалась смертельно опасной. И, как оказалось, проблема все еще не решена.

Компания Takata объявила о старте очередной глобальной отзывной кампании для замены смертельно опасных эйрбэгов. По всему миру отзываются сразу 3,3 миллиона автомобилей марок Audi, Honda, Toyota, BMW, Daimler, Fiat Chrysler, General Motors, Jaguar Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Subaru и Tesla. Это один из самых масштабных отзывов в индустрии автомобильных компонентов.

Nissan отзывает в России еще сотню тысяч машин из-за подушек Takata.

Причина - все та же: в определенных условиях нагнетательное устройство в подушке безопасности может буквально взорваться, разрушив контейнер, в котором установлено, и обломки могут нанести увечья водителю и пассажиру. Из-за этого, как напоминает Reuters, уже погибли 20 человек, еще 180 получили ранения. Всего же к 2019 году общее число отозванных из-за этой проблемы автомобилей достигнет ста миллионов.

Относительно недавно компания Takata прошла через процедуру банкротства, чтобы справиться с колоссальной финансовой нагрузкой, возникшей из-за ситуации с подушками безопасности. Активы компании были проданы американскому производителю автомобильных запчастей, компании Key Safety Systems.

К лету 2017 года общая сумма долгов компании превысила 9 млрд долларов. В эту сумму входят выплаты автопроизводителям, вынужденным проводить отзывные кампании из-за подушек безопасности, а также различные штрафы в разных странах: в Америке, например, компанию обязали выплатить штраф в размере одного миллиарда долларов.

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