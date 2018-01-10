Роскошное суперкупе от BMW поймали без камуфляжа

Два снимка были опубликованы в социальной сети Facebook на странице чешского автомобильного издания Magazin ProDriver CZ. Качество фотографий довольно низкое, что может быть использовано как способ скрыть следы фотомонтажа, однако авторы фотографий утверждают, что это действительно настоящая 8 Series, сфотографированная на заводе BMW.

Из-за низкого качества снимков сложно делать какие-либо выводы и о техническом потенциале попавшей в кадр модели - разве что можно утверждать, что она полноприводная (характерный шильдик xDrive хорошо различим на крышке багажника). Ожидается, что купе 8 серии получит в базе 3-литровый дизель, будет доступен также 4,4-литровый бензиновый V8 с полным приводом. Ожидается появление и гибридной версии, и топовой модификации с мотором V12.



Большое купе восьмой серии поступит в продажу на рынках Европы и Америки в следующем году, а в 2019 году выйдет и открытая версия модели. Прямым конкурентом "восьмерки" станет двухдверка Mercedes-Benz S-Class. Как заявлял еще в мае исполнительный директор компании Харальд Крюгер, купе восьмой серии задаст новый вектор развития компании, смену фокуса с компактных моделей на полноразмерные дорогие модели люкс-класса.



Сборка "восьмерки" будет организована на заводе компании в немецком Дингольфинге. Сейчас на этом предприятии выпускают модели третьей, пятой и седьмой серий, а также некоторые компоненты электроники. Официальная презентация новинки должна состояться на автосалоне в Женеве.