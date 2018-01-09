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© m-road.ru

9 янв 2018 16:05

Дороги 98

На трассе "Москва-Санкт-Петербург" подорожал проезд

Новые тарифы для проезда легкового транспорта введены на трассе 9 января и затрагивают 4 платных участка магистрали.

Цены за проезд выросли сразу на нескольких участках трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург". Диапазон увеличения стоимости проезда составил от 10 до 50 рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу "Автодора".

Проезд по платным дорогам в России можно будет оплачивать прямо на ходу...

Повышенные тарифы для легкового транспорта теперь действуют на участках  Москва - Шереметьево, Москва - Зеленоград, Москва - ММК (А107) и Зеленоград - Солнечногорск.

Вместе с этим сохраняется скидка по транспондеру для всех категорий транспортных средств в размере 20% вне зависимости от количества поездок.

15 декабря "Автодор" также открыл новый платный участок на скоростной автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Новый участок с 208 по 258 км проходит по территории Калининского и Торжокского районов Тверской области в обход города Торжок. Протяженность участка составляет 47,91 км и они позволит вынести транзитное движение за пределы 55 населенных пунктов.

Примечательно, что расчетная скорость движения по новому 4-полосному участку составляет не привычные 130, а уже 150 км/ч, что соответствует автомагистрали категории IA. На данном участке возведены 4 моста, 20 путепроводов, 3 транспортные развязки и 5 зверопроходов.

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