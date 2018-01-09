Старую "девятку" продают за 3 миллиона рублей (не бита, не крашена)

На сайте Auto.ru появилось объявление о продаже в Тольятти рядовой, казалось бы, ВАЗ-2109 выпуска 1992 года. Но цена - оглушительная: владелец запросил за красную "девятку" аж 3 000 000 рублей, сообщает RCI News.

Астрономическая цена объясняется тем, что этот автомобиль, которому уже стукнуло четверть века, имеет пробег всего в 10 км. По словам продавца, машина никогда не ставилась на учет, и у нее ни разу не открывали пассажирские двери и крышку багажника.

Автор объявления также подчеркивает, что машина предназначена только для коллекции и для эксплуатации не продается.

Выставленный на продажу ВАЗ-2109 сделан в экспортном исполнении и оснащен 1,3-литровым мотором мощностью 64 л.с. Напомним, пятидверные "девятки" начали выпускать в 1987 году в СССР, а закончили в 2011, но уже на Украине, где эту машину собирали из машинокомплектов.