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© auto.ru

9 янв 2018 15:04

Автопром 253

Старую "девятку" продают за 3 миллиона рублей (не бита, не крашена)

В силу своей массовости вазовские "зубила" не назовешь сильно дорогим предложением на рынке подержанных автомобилей. Но иногда в продажу попадают автомобили в таком состоянии, что это уже коллекционный образец с соответствующей ценой. Один из таких автомобилей как раз и выставили за сумму с 6 нулями.

На сайте Auto.ru появилось объявление о продаже в Тольятти рядовой, казалось бы, ВАЗ-2109 выпуска 1992 года. Но цена - оглушительная: владелец запросил за красную "девятку" аж 3 000 000 рублей, сообщает RCI News.

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Астрономическая цена объясняется тем, что этот автомобиль, которому уже стукнуло четверть века, имеет пробег всего в 10 км. По словам продавца, машина никогда не ставилась на учет, и у нее ни разу не открывали пассажирские двери и крышку багажника.

Автор объявления также подчеркивает, что машина предназначена только для коллекции и для эксплуатации не продается.

Выставленный на продажу ВАЗ-2109 сделан в экспортном исполнении и оснащен 1,3-литровым мотором мощностью 64 л.с. Напомним, пятидверные "девятки" начали выпускать в 1987 году в СССР, а закончили в 2011, но уже на Украине, где эту машину собирали из машинокомплектов.

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