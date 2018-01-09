В BMW устроили рекордный дрифт с дозаправкой на ходу

Итог нового рекордного заезда на BMW M5 - восемь часов непрерывного дрифта и 372 км пройденной дистанции (прежний мировой рекорд - 143 км). При этом правила разрешали седану скользить по орошаемой водой поверхности трека, а также останавливаться для дозаправки.

Но в BMW решили, что это слишком скучно, поэтому от остановок на дозаправки отказались. Вместо этого применили авиационную схему с дозаправкой на ходу. В роли "танкера" выступила М5 прошлого поколения, в багажник которой установили дополнительный бензобак с автоматической системой пожаротушения. А на рекордный автомобиль поставили внешнюю топливную горловину системы быстрой дозаправки, вроде тех, что применяются в "Формуле-1".

Главная же сложность и опасность в том, что заправляющий "танкер" тоже ехал в дрифте вслед за рекордным автомобилем. При этом расстояние между двумя машинами составляло всего около полуметра. И в этих условиях каскадер высовывался из заднего окна и осуществляет дозаправку, в ходе которой за 50 секунд перекачивается до 70 литров топлива. Всего за время рекордного заезда машину дозаправляли пять раз. В процессе не обошлось и без легких столкновений, но на рекорд это не повлияло и все заправки прошли успешно.

Новый дрифт-рекорд поставил инструктор американской школы вождения BMW Йохан Шварц, который в 2013 году проехал в непрерывном дрифте 82 километра.