Флагманского кросс-купе Audi Q8 попалось почти без камуфляжа

Как сообщалось ранее, новейший кроссовер Audi Q8, выполненный в модном сейчас купеобразном форм-факторе, появится в России ориентировочно в июле 2018 года. Об этом "Автостату" сообщили в пресс-службе компании Audi Russia. Отмечается, что сроки российской премьеры могут быть скорректированы. Что касается цен, то они станут известны ближе к старту продаж, но вполне очевидно, что имиджевый Q8 окажется дороже модели Q7, стоимость которого составляет от 3 750 000 рублей.

Мировой дебют полностью готового к серийному производству Audi Q8 состоится на моторшоу в Детройте в январе 2018 года. Если премьеры в США не будет, вторым местом премьеры наверняка станет мартовский автосалон в Женеве. Кстати, в начале минувшей осени один из тестовых экземпляров премиального кросс-купе был замечен во время испытаний в Москве.

Сам автомобиль построен на платформе "ку-седьмого" и, вероятно, позаимствует у него моторную гамму. Вдобавок концепт Audi Q8 располагал гибридной установкой мощностью 450 л.с., и такая версия, скорее всего, появится и у серийной машины.

Вдобавок в российском представительстве Audi рассказали, какие еще новинки стоит ожидать россиянам в ближайшее время. Флагманский седан A8 нового поколения дебютирует у нас в марте 2018 года, а в апреле выйдет "заряженный" RS 3. Ближе к июню-2018 в России запустят новый лифтбек A7, а в следующем октябре должен быть представлен абсолютно новый А6. Официальная премьера этого бизнес-седана уже не за горами.