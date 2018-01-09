Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
205806
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
176383
На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения

На рынке ОСАГО грядут очередные масштабные изменения
179252
© motor1.com

9 янв 2018 12:03

Новинки 0

Флагманского кросс-купе Audi Q8 попалось почти без камуфляжа

Минимум защитной пленки позволяет в деталях оценить новый "купейный" вседорожник Audi Q8, построенный в пику BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. И хотя премьера новинки только ожидается на следующей неделе в Детройте, уже известно, кода Q8 приедет в Россию.

Как сообщалось ранее, новейший кроссовер Audi Q8, выполненный в модном сейчас купеобразном форм-факторе, появится в России ориентировочно в июле 2018 года. Об этом "Автостату" сообщили в пресс-службе компании Audi Russia. Отмечается, что сроки российской премьеры могут быть скорректированы. Что касается цен, то они станут известны ближе к старту продаж, но вполне очевидно, что имиджевый Q8 окажется дороже модели Q7, стоимость которого составляет от 3 750 000 рублей.

Названы сроки премьеры новейшего Volkswagen Touareg...

Мировой дебют полностью готового к серийному производству Audi Q8 состоится на моторшоу в Детройте в январе 2018 года. Если премьеры в США не будет, вторым местом премьеры наверняка станет мартовский автосалон в Женеве.  Кстати, в начале минувшей осени один из тестовых экземпляров премиального кросс-купе был замечен во время испытаний в Москве.

Сам автомобиль построен на платформе "ку-седьмого" и, вероятно, позаимствует у него моторную гамму. Вдобавок концепт Audi Q8 располагал гибридной установкой мощностью 450 л.с., и такая версия, скорее всего, появится и у серийной машины.

Вдобавок в российском представительстве Audi рассказали, какие еще новинки стоит ожидать россиянам в ближайшее время. Флагманский седан A8 нового поколения дебютирует у нас в марте 2018 года, а в апреле выйдет "заряженный" RS 3. Ближе к июню-2018 в России запустят новый лифтбек A7, а в следующем октябре должен быть представлен абсолютно новый А6. Официальная премьера этого бизнес-седана уже не за горами.

Фотогалерея 6 фото

Дороги

Окурки запретили выкидывать из машины

Автопром

В 2018 году цены на автомобили вырастут гораздо сильнее, чем предполагалось

Названы сроки премьеры новейшего Volkswagen Touareg Жизненный цикл стремительно устаревающего "Туарега" нынешнего поколения, наконец, подошел к концу. Компания Volkswagen рассказала, когда состоится презентация абсолютно нового внедорожника.
Alfa Romeo готовит конкурента для Audi Q7 К 2020 году в возрожденном семействе Alfa Romeo появится новый флагман: большой кроссовер с гибридной силовой установкой, который станет самой крупной моделью в истории марки и попробует подпортить жизнь "немецкому премиуму", в частности - Audi Q7.
У Bentley Bentayga появится новый мотор Роскошный британский внедорожник вышел на рынок сразу с топовым двигателем - могучим W12 объемом 6 литров и мощностью 608 л.с.. Затем в моторной гамме Bentayga появился дизель, а теперь не за горами и базовая версия, самая скромная по мощности, - двигателем с Bentley может поделиться Lamborghini.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера