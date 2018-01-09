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© ВГТРК

9 янв 2018 09:58

Автопром 6

Все Lada вновь подорожали

Прогнозы о повышении цен в 2018 году начинают сбываться. Так, в январе АвтоВАЗ уже поднял цены на весь модельный ряд. В компании называют причиной такого хода необходимость сохранять конкурентоспособность.

"Средневзвешенное повышение составило 2,5% и затронуло все семейства. Мы не прогнозируем снижение спроса, так как все производители традиционно увеличивают цены на автомобили нового года производства, и мы не потеряем в ценовой конкурентоспособности", - сообщили в пресс-службе.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/4861362

Цены выросли в среднем на весомые 2,5% и затронули все вазовские семейства автомобилей, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.
 

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"Средневзвешенное повышение составило 2,5% и затронуло все семейства. Мы не прогнозируем снижение спроса, так как все производители традиционно увеличивают цены на автомобили нового года производства, и мы не потеряем в ценовой конкурентоспособности", - сообщили на АвтоВАЗе.

Что до конкретных цифр, то седан Lada Vesta в базовой комплектации подорожал на 15 000 (на 2,7%) и теперь стоит до 569 900 рублей, седан Lada Granta стал дороже на 10 000 (на 2,6%) - до 399 900 рублей. Кроссовера Xray также подорожал на 15 000 и теперь стоит от 614 900 рублей, сообщают "Ведомости".

Подъем цен в начале года - уже практически традиция АвтоВАЗа. Так, в январе 2017 года вазовские автомобили также дорожали - на величину 1,5-3%.

Одной из причин подорожания автомобилей в этом году также считается увеличение утилизационного сбора на 87-125%. Хотя Минпромторг настаивает, что в 2018 году машины не подорожают.

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