Посчитали-прослезились: автомобили, ремонт которых нас шокировал в 2017 году

Все мы мечтаем о классно оснащенных автомобилях и можем часами зависать в конфигураторе, создавая для себя идеальную машину-мечту. Светодиодная оптика, мехатронные шасси, продвинутые медиакомплексы - все эти опции уже воспринимаешь как должное, часто не задумываясь о расплате, которая наступит во время их ремонта.

С каждым годом технологии становятся изощреннее, а автомобили - сложнее. В рамках рубрики "Посчитали-прослезились", которую так сильно не любят в автомобильных представительствах, АвтоВести пытаются угнаться за этим сумасшедшим паровозом и открыть своим читателям глаза на реальную стоимость некоторых передовых "фишек".



Причем, в сезоне-2017 мы старались уделить внимание не только дорогим премиальным брендам, но и бюджетным бестселлерам российского рынка, в которых только на первый взгляд нет ничего такого дорогого. Ниже - подборка самых примечательных расследований минувшего года.

! Рекордно дорого Mercedes-Benz G 500 4x4²

Успевший стать культовым "Супер-Гелик" и раньше эпизодически попадал в наше поле зрения, однако в сюжете про замену "злых" мостов с портальными редукторами установил абсолютный рекорд рубрики за все время ее существования!

Замена мостов с портальными редукторами для Mercedes G 500 4x4²

Оказалось, что оригинальные передний и задний мосты производства LeTech в сборе с дифференциалом, полуосями и порталами (включая работы по замене) для монструозного "Гелика" стоят астрономические 11 024 062 рубля! Вдумайтесь только: такой ремонт обойдется дороже, чем стоят два базовых G-Класса.

! Дешево, но не очень Lada Xray

Здорово, что "АвтоВАЗ" по умолчанию оснащает приподнятный хэтчбек Lada Xray противобуксовочной системой TCS, но функция ее деактивации появилась далеко не сразу. А ведь неотключаемый трекшн-контроль сильно мешает преодолевать ходом скользкие, заснеженные или песчаные участки, где для уверенного движения необходима легкая пробуксовка колес. По многочисленным просьбам покупателей функция принудительного отключения ESC и TCS появилась на серийных хэтчбеках в сентябре 2016 года.



Установка кнопки отключения TCS/ESC на Lada Xray

Что же делать владельцам ранних "Иксреев", которые остались обделены? Правильно! Установить недостающие штатную кнопку и электропроводку из оригинального каталога запчастей Lada. ﻿Процедура недешевая и довольно трудоемкая - официальный дилер "АвтоВАЗа" за работы под ключ возьмет 49 104 рубля! Да, это самая низкая цифра в нашей рубрике за весь 2017 год, но всем ли владельцам Xray по карману такие расходы?

! Любопытно Porsche Panamera, Range Rover Velar

Плавно переходим к тому, с чем нам пришлось столкнуться впервые. С недавних пор концерн Volkswagen Group повсеместно распространяет по своим топовым моделям систему питания 48V, обеспечивающая работу самых энергозатратных систем. На примере нового Porsche Panamera мы рассмотрели, во сколько обойдется замена специальной литиевой аккумуляторной батареи и трансформатора напряжения, из которых, главным образом, и состоит дополнительная 48-вольтовая энергосистема. Цифры впечатляющие - аж 156 010 рублей!



Ремонт 48-вольтовой энергосистемы Porsche Panamera

Еще одна новая опция, которую мы будем часто встречать на премиальных автомобилях, это сенсорная панель управления климат-контролем, мультимедийным контентом и мехатронным шасси. Такой экран присутствует, например, в новейшем Range Rover Velar и является частью информационно-развлекательного комплекса InControl Touch Pro Duo.

Как устройство будет работать у реальных владельцев в России и не превратится ли в "кирпич" через несколько лет, со временем покажет только сервисная статистика. АвтоВести пошли на опережение и выяснили, что замена всего модуля (состоящего из дисплейной и управляющей части) потянет на шокирующие 379 614 рублей! Советуем быть аккуратнее с этой штукой.

Цифровая сенсорная панель Range Rover Velar

! Невероятно, но факт Hyundai Solaris и Kia Rio



В 2017 году мы обратили внимание на корейскую парочку Hyundai Solaris и Kio Rio, которые успели сменить поколение и вышли на рынок с новой внешностью, интерьером и более продвинутым оснащением. В числе опциально-пакетного оборудования "Соляриса" и "Рио" появились новые мультимедийные комплексы с 7-дюймовым тачскрином, навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.



Мультимедийная система нового Kia Rio X-Line



Выяснилось, что оба устройства имеют одинаковую начинку и функционал, но почему-то отличаются между собой по цене - и она в обоих случаях просто космическая!



Мультимедийная система Hyundai Solaris

Если медиасистема по каким-либо причинам "загнется", то за замену устройства Solaris придется выложить 313 256 рублей, а те же действия с Kia Rio потянут на 376 021 рубль. У нас всего два вопроса: откуда взялась разница, и почему в обоих случаях так дорого? Это же половина стоимости базовых машин!



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Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Возвращайтесь к нам в новом 2018 году, новые слезы обещаем каждую неделю! :)