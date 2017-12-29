В Москве насчитали более полумиллиона "лишних" автомобилей

Вице-мэр и глава столичного Дептранса Максим Ликсутов в интервью "Газете.Ru" объяснил, при каких условиях на дорогах могли бы исчезнуть заторы. По словам чиновника, количество ежедневно ездящих автомобилей в Москве сейчас составляет порядка 3,6 млн, тогда как для комфортного передвижения без пробок оптимальный показатель должен быть равен 3,05-3,1 млн машин.

То есть, "лишними" на улицах Москвы являются сразу 450-500 тысяч единиц транспорта. Без них в столице было бы так же свободно, как, например, в августе, когда происходит сезонный спад активности на дорогах. Общий же парк зарегистрированных автомобилей в Москве и Московской области на сегодняшний день составляет 7,2 млн единиц.



"Плотность дорог в Москве без учета Новой Москвы – 25 кв. м. на 1 машину. На 1 тыс. жителей у нас приходятся 340 автомобилей. Для сравнения, в Нью-Йорке эта цифра составляет 205 кв. м., в Лондоне – 95, в Сингапуре 75, Лос-Анджелесе – 155. Выходит, что в Москве плотность дорог в три раза выше по сравнению с Сингапуром. Но для комфортного передвижения всех личных автомобилей на уровне Сингапура необходимо заасфальтировать площадь, равную Парку Горького, ВДНХ, Лосиному острову и Сокольникам вместе взятым. Но и в этом случае, к Лондону, Лос-Анджелесу мы не подберемся", - поясняет Ликсутов.



Глава Дептранса обратил внимание на то, что количество автомобилей в Москве продолжает неуклонно расти. В частности, с 2010 по 2016 год столичный автопарк вырос на 1 млн единиц - до 4,2 млн штук. Власти ожидают, что уже к 2020 году количество машин достигнет 5 млн.