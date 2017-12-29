Корейский конкурент BMW 3 серии: подробности о версиях для России

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© Genesis

29 дек 2017 18:57

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В следующем году на российском рынке должна дебютировать третья модель премиального бренда компании "Хендэ" - Genesis G70. В арсенале компактного премиум-седане будет один турбомотор, а также задне- и полноприводная трансмиссии.

В подразделении Genesis российского представительства марки Hyundai пока не анонсировали ни сроков выхода свежей модели G70 на наш рынок, ни ее технических характеристик. Впрочем, опубликованные Росстандартом сертификационные документы уже дают представление о этом автомобиле. Согласно ОТТС, "семидесятка" будет представлена в России с единственным двигателем - бензиновой "турбочетверкой" объемом 2,0 л с индексом G4KL-5.

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Интересно, что для этого турбомотора заявлено сразу три варианта форсировки - 145 кВт (197 л.с.), 182 кВт (247 л.с.) и 185 кВт (252 л.с.), а крутящий момент везде одинаков - 353 Нм. Самый мощный вариант совершенно не выгоден с точки зрения налогооблажения, так что фактически в качестве топовой может выступить именно 247-сильная версия. Во всех случаях агрегат сочетается с 8-ступенчатым автоматом.

Базовая модификация мощностью 197 л.с. имеет безальтернативный полный привод, а вот более мощные варианты опционально можно будет заказать в полноприводном исполнении.

Сколько Genesis G70 будет стоить в России, пока неизвестно даже примерно. Можно лишь предположить, что компактный седан окажется дешевле старшего по рангу Genesis G80 (бывший Hyundai Genesis), ценник на который стартует с отметки 2,55 млн рублей. Корейскому автомобилю предстоит конкурировать c BMW 3 серии, Mercedes-Benz C-Класса, Audi A4, Infiniti Q50 и Jaguar XE.

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